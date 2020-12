Kétéves kislányt és apját mentette ki a roncsból a hős szóvivő Üllőnél

Legtöbben a tévéből vagy rádióból ismerik az arcát, Szabóné Berki Bianka százados ezúttal a nyilvánosság számára ismeretlen oldalát mutatta meg szombat délután. Nem is akárhogyan: két embert mentett ki egy felborult kocsiból a társaival.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szabadidejében autózott szolgálati kocsijával az M0 autóúton, amikor Üllő térségében azt látta, hogy egy autó kacsázni kezd előtte, megcsúszik, majd felborulva landol az árokban. A százados félreállt, majd utasaival a roncshoz sietett.







A kocsi a feje tetejére állt, a sofőr és kétéves kislánya a roncsban rekedt © police.hu

A Heim Pál Gyermekkórházban dolgozó barátnőmmel és készenléti rendőr férjével tartottunk vásárolni, amikor 150 méterre előttem azt láttam, hogy egy kocsi kétszer-háromszor megpördül a levegőben, s iszonyatos erővel az árokba csapódva a feje tetején áll meg. Azonnal odarohantunk, a sofőr pedig közölte, hogy a 2 éves kislánya is a kocsiban ül. Biztos voltam benne, hogy ebből a kocsiból épségben senkit nem tudunk kimenteni, de szerencsére mindketten be voltak kötve, így épségben megúszták az övnek és a szerencsének köszönhetően – emlékezett vissza a Borsnak Szabóné Berki Bianka.







Szabóné Berki Bianka © police.hu

Mint a szóvivő elmondta: a férfi előbb a picit adta ki egy kis résen, amin aztán saját magát is kipréselte. A spontán segítőknek is akadtak segítőik, teljesen véletlen a 18. kerületi kapitányság két női munkatársa is arra járt, és ők sem tétlenkedtek.

Támogatni kellett az apukát és gyermekét, akik sokkos állapotban voltak, hófehér arccal másztak ki a kocsiból. A kicsi nagyon sírt, s a pocakját fájlalta. A 32 éves apuka azt mondta, nem fáj semmije, de amikor egy kicsit megnyugodott, hogy túlélték és nincsen nagy tragédia, akkor mondta, hogy neki is fáj a mellkasa – tette hozzá Bianka, aki a társaival eközben még a forgalmat is irányította. Úgy tudjuk, hogy a család kocsija egy belső sávban előző jármű miatt válhatott irányíthatatlanná, aminek a sofőrje egyébként szintén megállt segíteni. A kislányt a mentők kórházba szállították.







A tetô rányomódott a gyerekülésre © police.hu

A százados egyébként nem először segít bajbajutottakon. Földön fekvő emberek köszönték már meg segítő szándékú érdeklődését, de állatokat sem hagy a sorsára. Parancsnoka már meg sem lepődik, amikor a reggeli munkakezdésre amiatt nem tud pontosan megérkezni, mert éppen az autópálya közelében bóklászó őznek, sünnek, vagy kóbor kutyusnak intéz mentést.