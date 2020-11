Kásler Miklós: A halasztható műtétek felfüggesztése tehermentesíti a magyar egészségügyet

A halasztható műtétek felfüggesztése tehermentesíti a magyar egészségügyet - mondta az emberi erőforrások minisztere szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az adásban elhangzott: a hatályos rendelet szerint minden halasztható egészségügyi beavatkozást, műtétet fel kell függeszteni a közfinanszírozott, aktív fekvőbeteg-ellátást végző egészségügyi intézményekben, kórházakban.

Kásler Miklós elmondta: rendkívül felgyorsult a vírus terjedése a világon, Európában és Magyarország közvetlen környezetében is. A járvány a közösségi terjedés fázisába lépett, amit rendkívül nehéz kontrollálni - tette hozzá. "Egyetlen lehetőség a vírus útjának lezárása. A jelenlegi szigorítások ezt a célt szolgálják" - fogalmazott a tárcavezető.

Rámutatott: ezen belül a halasztható műtétek felfüggesztése tehermentesíti a magyar egészségügyet, orvosokat szabadít fel, akik "aktívabban tudnak részt venni a vírusellenes harcban".

Kifejtette: az életveszélyes állapot esetén szükséges és a sürgősségi beavatkozásokat továbbra is el kell végezni, valamint minden olyan műtétet is, amelynek halasztása tartós egészségkárosodást okozhat. Továbbra is el kell végezni valamennyi onkológiai ellátást, a szervezett onkológiai szűrővizsgálatokat, a kardiológiai ellátásokat és a transzplantációkat.

Kásler Miklós beszámolt arról is, hogy 77 kórház veszt rész a koronavírusos betegek ellátásában finanszírozott ágyaik 40 százalékáig, valamint az intenzív ágyaik 7 százalékát kellett előkészíteniük. A miniszter álláspontja szerint ez nem veszélyezteti az egyéb betegségekkel kapcsolatos ellátást.

Közölte: az időarányos halálozás idén 4-5000-rel alacsonyabb, mint általában, az "izolált életforma" a fertőzések számát jelentősen csökkentette, továbbá megelőzte nagyon sok potenciális betegség kialakulását.

Kásler Miklós politikai nyilatkozatnak minősítette Szabad Zoltán, a Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) új elnöke Népszavának tett nyilatkozatát, amely szerint "kártyavárkánt omolhat össze az egészségügy".

"Szó sincs arról, hogy a jelenlegi magyar helyzet hasonlítana a bergamóihoz"

- fogalmazott.

Epidemiológusaik két és fél, három hétre tudnak előre tekinteni, és ebben az időszakban a magyar egészségügy a rendelkezésére álló kapacitásaival helyt tud állni - közölte.

A miniszter ismertetése szerint a járvány második hullámában négy hét után lesz látható a szigorítások eredménye.