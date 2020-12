Járványkezelési csőd? Bedőlhet a svéd modell

Egyre rosszabbak a járványügyi adatok Svédországban, ami arra enged következtetni, hogy talán mégsem a skandináv ország járványkezelési stratégiája a követendő példa.

Svédországban 6485 fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, a koronavírus-járvány áldozatainak száma pedig az északi országban meghaladta a hétezret.

Ez a 10,2 millió lakosú országban igen magas számnak számít, a halálozási arányuk az egyik legmagasabb az európai országok között . A szomorú járványügyi adatok miatt Stefan Löfven miniszterelnök komoly intézkedésekről számolt be . A járvány megfékezése érdekében hétfőtől digitális oktatásra áll át az ország összes középfokú intézménye egészen a félév végéig.