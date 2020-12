Influenzajárvány még nincs, de vakcina még van

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján elmondták, még nem kezdődött el az influenzajárvány.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 298 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 243 esetben léptek fel. Üzletekben 40 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 15 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Gál Kristóf, az ORFK szóvivője.

A nyitvatartási szabályokat is megszegték, eddig 606 intézkedés kellett, 162 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét. A hétvégén 333 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 13 125 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 73 rendőri intézkedés történt. 16 114 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 5808 újat rendeltek el kedden, és összesen 42 752 zárlat van hatályban.

1893 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 285 763 főre nőtt a hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7237 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 83 115 fő, az aktív fertőzöttek száma 195 411 fő. 7845 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 597-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette az elmúlt 24 óra adatait Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője.

A koronavírus örökítőanyagának jelenléte a szennyvízben azt mutatja, hogy egyedül Szolnokon emelkedik még a koncentráció, Eger és Szombathely is átlag feletti adatokat mutat, máshol stagnál vagy csökken a szintje – mondta a szakember, és arról is beszélt, hogy továbbra is várják a 16 és 60 év közötti gyógyultakat a vérplazma-donációra.