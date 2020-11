Hogy mi? Kaktuszinvázió fenyegeti a magyar földeket

Kaktuszok tarolhatják le a magyarországi mezőgazdasági területeket, illetve réteket. A helyzetet a Bors által megkérdezett szakértő szerint a felelőtlen amatőr kertészek okozhatják. A tájidegen fajok megjelenése akár problémákat is okozhat, például az őshonos növények kiszorításával.

Több kaktuszfaj is megjelent Magyarországon. Megyeri Szabolcs kertészmérnök a Borsnak elmondta: a fügekaktusz első példányait vagy a zöldhulladékkal együtt dobta ki valaki, vagy szándékosan ültette ki egy-egy legelő mellett. Bizonyára ab­ban a hitben tette, amit tett, hogy gazdagítja hazánk élővilágát, ám ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna.







A kaktusz szép, de sziklakertbe való – figyelmeztet Megyeri Szabolcs kertészmérnök © YouTube

– Gyerekkoromban én magam is szaporítottam otthon fügekaktuszt, és mondhatom, jól is ment. Márpedig, ha erre egy gyerek is képes, akkor vagy egy nagyon okos gyerekről van szó, vagy a növény rendkívül igénytelen – magyarázta a szakértő.

– Borotvával vágtam le az egyik növénytestet a másikról, majd homokba dugtam. Rengeteg kiskaktuszom lett így, de végül nem tudtam azokat eladni, így nem gazdagodtam meg – mondta Megyeri, majd elmagyarázta, miért probléma, ha kaktuszok özönlik el a mezőinket, legelőinket.







© Pintér Péter

– A jelenséget ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valakik aligátorteknőst dobtak a Fertő-tóba, és az kiszorította az őshonos mocsári teknőst. Ez rendkívül káros folyamat. Azért is, mert amikor a magyar kirándulók sé­tálnak a természetben, számítanak a kökényre és csipkebogyóra. Tudják, hogy ezek a növények szúrhatnak is. A kaktuszra azonban nem számítanak, ráadásul a kisebb példányokba akár bele is léphetnek – figyelmeztet Megyeri.







© Pexels