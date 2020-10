Halloween az állatkertben - Hé, haver, hagyjál nekem is!

Szurikáták - Közöttük van egy kölyök is, ami mostanában merészkedett elő. Ezek kis emlősök és ragadozók, még a skorpiót is megeszik. A tökük tele volt lisztkukaccal, imádták, majd miután megették a meglepetést, még gurigáztak is vele. © Móricz István

Tízéves hagyománya van a fővárosi állatkertben a halloweenes ünneplésnek. Ilyenkor az állatok tökbe rejtve kapnak finomságokat.

– Ez több szempontból is hasz­nos – mondta Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert sajtószóvivője a Borsnak.







Sörényes hangyászok - Izabella joghurtos keveréket kapott, amit a hosszú ragadós nyelvével lefetyelt ki. Közben az sem zavarta, hogy a három hónapos Guba nevű gyereke a hátán cipeltette magát. © Móricz István

– Érdekes látványosság a közönség számára, de hasznos az állatoknak is. Igyekszünk minél több játékos elfoglaltságot kitalálni nekik, hogy

a táplálékukhoz valamilyen furfangos módon jussanak hozzá,

hiszen eredeti környezetükben is meg kell dolgozni a mindennapi betevőért. A tököt könnyen kiismerték, nem jelentett számukra megoldhatatlan problémát – nevetett a szóvivő.