Gyerekkori traumák miatt nem vállalt eddig gyereket Rúzsa Magdi? Most ért meg az anyaságra – Videó

Ritkán ad csak ennyire őszinte és mély interjút az énekesnő, aki úgy érzi, a nemrég megjelent mesekönyve volt nála a gyermekvállalás előszobája.

Megdöbbentően őszinte interjút adott Orosz Cynthia youtubernek Rúzsa Magdi, aki mérnök-tanár férjéről, házasságukról, a hosszú ideig tartó összecsiszolódásról és a gyermekvállalás kérdéséről is beszélt. Elmesélte például, hogyan ismerkedett meg Vilmossal: ez bizony egy buli volt, amit a férfi szervezett. Az első közös bulizástól hosszú út vezetett a addig, hogy valóban egy pár legyenek, mint mindenki másnak, nekik is össze kellett csiszolódniuk. Magdi szerint most sem, vagy legalábbis nem minden pillanatban tökéletes a kapcsolatuk, de jó irányba haladnak.







nem mindig főz otthon

– Volt, amikor megkaptam, hogy jó lenne, ha kicsit többször is főznék, mert kicsit megfeledkeztem magamról és állandóan csak a koncertekben voltam. És ő pedig igényli azt, hogy mégiscsak egy nőt is feleségül vett. Ilyenkor az ember elsőre nagyon dühös lesz, mert mellette sok mindent csinálok. De elgondolkoztam rajta és változtattam – fogalmazott Magdi, aki korábban lapunknak elmondta, a férje csodálja, ahogy a sztárságot kezeli.

sok-sok kérdés a gyerekvállalásról

A házasok azóta hosszú utat jártak be együtt, aminek következő állomása már egészen egyértelműen a gyermekvállalás lesz. Magdi elmondta, mint minden korabeli házas nőt, őt is gyakran kérdezik, hogy mikor vállal már babát, de eddig nem érezte elérkezettnek az időt, és azt is elmondta, hogy miért és azt is, hogy úgy érzi, a nemrég megjelent mesekönyve már rákészülés a babavárás időszakára.

kétségekkel teli karrier

– Azt gondolom, nem véletlenül történnek az ember életében ilyen üzenetek, mint nekem, hogy megérkezett ez a mese a fejembe. Sosem volt kifejezett célom az, hogy gyerekeknek írjak mesét, hanem jött a mese és éreztem, hogy nincs mit tenni, ezt meg kell írnom – mondta az énekesnő, akit a riporter is megkérdezett, hogy akkor ez azt jelenti-e, hogy hamarosan érkezhet a baba.

– Érdekes, hogy amikor benne van az ember egy ilyen karrierben, mint én is vagyok, annyiszor megkérdezik. De vannak dolgok, amit nem lehet erőltetni, meg kell várni a pillanatot. Szerettem volna olyan időszakot választani erre, amikor már tisztában vagyok azzal, hogy van mit adnom, és hogy meg tudom védeni olyan sérülésektől, amik engem vagy a tesómat értek. Ezek nyilván mély és régi dolgok, de ott vannak. A saját gyerekkoromban – úgy, hogy nem szeretném bántani a szüleimet, mert a lehető legtöbbet megtették értünk, de – mégis voltak olyan dolgok, amit nem szeretnék, hogy az én gyerekeim is megtapasztaljanak. Egyrészt sokáig ott volt bennem a kérdőjel, hogy tudok-e bármit is adni. Mit tudok adni, hát én is egy lökött alak vagyok? De ugyanakkor ott van az is, hogy azon kívül, hogy tudok-e adni, mi van, hogy ha azzal pont félbeszakítok valamit, amit meg a Jóisten nem véletlenül mért rám utat. Akkor utána jött a bűntudat, aztán az az érzés, hogy jó, kibiztosítom a pályát és akkor ott a tökéletes időzítés, és aztán rájössz, hogy nincs tökéletes időzítés – magyarázta átszellemülten Magdi, aki kitért egy gyerekkori rossz élményére is példaként.

nehéz körülmények között nőtt fel

– Az én anyukámnak egyetlen egy kockás szoknyája volt „huszonéven” keresztül, és abban ment mindig mindenhová. Én gyűlöltem azt a szoknyát tiszta szívemből. És anyám egyszer könnyes szemmel mondta nekem azt, hogy „Sose vonj meg magadtól semmit, és kívánom, hogy neked majd legyenek egyszer sok szép ruháid.” Ez valamiért annyira beleállt az agyamba, hogy megadok magamnak minden szépet. Szerettem volna nőies lenni. Szerettem volna, ha az én anyukám is gyönyörűen van felöltözve mindig, de neki mást dobott a gép. Azóta imádom a ruhákat és nagyon szeretem viselni őket.

