Gyászol Orbán Viktor: elhunyt a 99 éves nagymamája

Kilencvenkilenc éves korában meghalt Sipos Lászlóné Bujda Sára, Orbán Viktor nagymamája.

Elhunyt Sipos Lászlóné Bujda Sára – a hír a Mezőtúr és Vidéke helyi lap gyászjelentései között jelent meg. A mezőtúri Sipos Lászlóné volt a miniszterelnök, Orbán Viktor nagymamája. Orbán Viktor legutóbb májusban anyák napja alkalmából a Kossuth rádióban beszélt az asszonyról.







Az Orbán család a parlamentben 2018. május 10-én, a jobb szélen Sipos Lászlóné Bujda Sára

A szoljon.hu még 2010-ben készített interjút a miniszterelnök nagymamájával, amiből kiderült, hogy Orbán Viktor krumplival szereti a marhapörköltet, de a kedvence a töltött káposzta. Visszaemlékezéseiben elárulta, hogy Orbán Viktor már gyerekként is nagyon komoly volt, és örökké valami újat akart csinálni.

"Viktort és az öccsét is, egész szünidőre ránk bízták. Nagyon szerettek itt lenni, és velük élet költözött a házba. Már kicsiként is nagyon komoly gyerek volt. A papa mondogatta, hogy nem tudja, mi van ezzel a gyerekkel. Az öccsével még babázni lehetett, de vele már beszélgetni kellett. Később tudtuk meg, hogy az apai nagyapja volt az, aki így nevelte, és már akkor is felnőttként bánt, beszélgetett vele. Emlékszem, már abban az időben, gyerekként is nagyon erős volt benne az igazságérzet, és arra is, hogy örökké valami újat akart csinálni, alkotni…"