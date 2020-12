Elképesztő ajándékot kapott Szintiboy – Exkluzív fotók, így néz ki most az internetsztár!

Ráadásul a tiszakarádi férfi egy valódi ereklyét is eladásra kínál, ami igazán értékes lehet a gyűjtők számára.

Nagy változás történt nemrég a Szintiboy néven népszerűvé vállt tiszakarádi férfi életében. Azután, hogy az internetre felkerült róla egy videó, amiben elpanaszolta, hogy a hangszerének kiestek a billentyűi, a minap váratlan meglepetés érte.

Behívtak az önkormányzathoz, ahol egy vadonatúj szintetizátor fogadott, amit a polgármester adott át nekem személyesen. Egy dabasi baráti társaság ajándékozta nekem ezt a remek hangszert, amit ezúton is nagyon köszönök nekik

– mesélte a Borsnak a Zagyva Tibor nevű amatőr zenész, aki már alig várja, hogy vége legyen a járványnak és újra mehessen fellépni.

Mint mondta, az új szintijét azonnal kipróbálta, a hangzásával pedig azóta sem tud betelni. A korábbi hangszerét – aminek kiestek a billentyűi – egyébként már nemrég lecserélte, mert az egyik fellépése után megajándékozták egy másikkal. Most tehát jelenleg két működő szintetizátor van a birtokában, de csak a legújabbat szeretné megtartani.







Az új hangszert a tiszakarádi polgármester adta át neki © Tiszakarádi Általános Művelődési Központ

– Édesanyám nemrég elhunyt, engem pedig közmunkára sem vesznek fel, így nagyon kevés pénzem van. A régi szintetizátoromat – amit természetesen dedikálok is – szeretném áruba bocsájtani. Sajnos van egy harmincezer forintos bírságom is, amit még ebben a hónapban be kell fizetnem – tette hozzá szomorúan Szintiboy.







Zagyva Tibor azonnal kipróbálta az új szerzeményét © Tiszakarádi Általános Művelődési Központ

Mint arról beszámoltunk, már több mint 15 év telt el azóta, hogy a tévében először feltűnt Szintiboy, a furcsa szintetizátorjátékával és hangjával internetes legendává vált tiszakarádi férfi, aki a háttértáncos édesanyjával lopta be magát mindannyiunk szívébe. A korábban csak Techno csávó nevet használó 44 éves férfi a kilencvenes években tanult meg szintetizátorozni. Elmondása szerint énektanárhoz és zeneiskolába sem járt, mindent teljesen magától, autodidakta módon, a hallása után sajátított el.







© Tiszakarádi Általános Művelődési Központ

Aki szeretné megvásárolni Zagyva Tibor aláírt régi szintetizátorát, vagy csak segítene neki, hogy be tudja fizetni a büntetését, az alábbi telefonszámon érdeklődhet:

+36-20-745-7932