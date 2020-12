Az ellenőrök sem számítottak arra, amit a Vas megyei tejüzemben találtak

Több jogsértésre derült fény a Kemenes-Food Kft. tejtermékeket előállító Vas megyei üzemében, ahol december elején vizsgálódtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei - tájékoztatta a hivatal kedden az MTI-t.

A szakemberek jelöletlen, nem nyomon követhető, valamint többféle lejárt minőségmegőrzési idejű alapanyagot is találtak az üzemben, és egy tétel késztermék fogyaszthatósági ideje is lejárt.

Az érintett tételek mennyisége több mint 700 kilogramm volt, amelyeket a Nébih azonnali hatállyal kivont a forgalomból, illetve forgalomba hozatalukat megtiltotta és elrendelte zár alá vételüket.

Az állati eredetű élelmiszerek esetében a hatóság a megsemmisítést is előírta. A szakemberek öt termékből (tej, tejföl, vajkrém, kétféle ömlesztett sajt) mintát is vettek, melyek mindegyikénél jogsértést állapítottak meg. A tejnél idegen víz, a tejfölnél és kétféle ömlesztett sajtnál pálmaolaj jelenlétét mutatták ki a mérések, melyek így - tekintve, hogy nem megengedett összetevők - hamisított terméknek is minősülnek a jogszabályok alapján. A vajkrémnél és a tejfölnél az előírtnál alacsonyabb volt a zsírtartalom, továbbá a kétféle ömlesztett sajt szárazanyagra vetített zsírtartalma sem volt megfelelő.







A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján az üzemben újabb helyszíni ellenőrzést tartottak a Nébih ellenőrei. A vizsgálat során nem megfelelőnek bizonyult termékeket a szakemberek azonnali hatállyal kivonták a forgalomból, forgalomba hozatalukat megtiltották, továbbá elrendelték azok forgalomból történő visszahívását. A helyszínen fellelt jogsértő élelmiszerek hatósági zár alá kerültek. Ezek közül a lejárt, valamint a nem nyomon követhető tételek esetében a vállalkozás a megsemmisítési kötelezettségének - hatósági felügyelet mellett - már eleget tett.

Az ügyben az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van - szögezte le a Nébih.