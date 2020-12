Annyira csúnya lett Angeline Jolie zombi hasonmása, hogy tíz év börtönre ítélték

Egy 19 éves iráni lány, Sahar Tabar, akinek igazi neve Fatemeh Khishvand már tavaly október óta várt ítéletére. Most megkapta.

A hölgy ugyanis úgy érezte, hasonlít a világhírű amerikai színésznőre, Jolie-ra, ezért 2015 óta 50 szépészeti és egyéb arc-sebészeti beavatkozást hajtatott végre magán. Ebből fakadóan egyre csúnyább és csúnyább lett, mígnem az iráni törvény felelősségre vonta.

Elvileg három hónap és két év közötti büntetéssel számolhatott, de végül tíz esztendőt kapott. A verdikt indokolás érdekes: istenkáromlás, erőszakos uszítás és jövedelemszerzés nem megfelelő eszközökkel.

Védőügyvédje mellett édesanyja is felháborodott, utóbbi üzent is az igazi Jolie-nak: ne vegye komolyan lánya megoldásait, nem ok nélkül utánozta őt, hiszen kedveli. Csakhogy időközben "zombi Jolie-nak" nevezték el, kérdés, hogy a sértett művésznő fellép-e az iráni kormánynál Fatemeh büntetésének enyhítéséért.

