A péniszét kitetováltatta, a herezacskóját átszúratta, most a fejhúsába maratja a Sátán számát az 50 éves férfi - 18+ Videó

Huszonhat éve hivatalosan is tetoválóművész Victor Hugo Peralta Rodriguez, aki már egészen kiskorában is vonzódott a színes mintákhoz. Első tetoválását maga készítette a bal kezére, és azóta sem hagyta abba a tetoválást.

Ma, a 50 éves koromra a testem 95 százalékát minták fedik, beleértve a nyelvemet és a nemi szervemet is

- mondta a Mirrornak Victor.

A férfi azonban nem csak tetoválásokkal változtatta meg külsejét: 11 bőr alatti implantátum, piercing, fémfog, különféle hegesedések és fülmetszések borítják a testét és a szemgolyóját is kitetoválták.

Az első piercingjét - az orrlyukasztását - 22 éves korában készíttette és a herezacskóját is átszúrták, de most csak a fülében és a mellbimbójában visel piercingeket.

A legújabb őrülete pedig az, hogy a Sátán jelképét, egy hatos számot vágatott bele a fejbőrébe , ami hegesedés után készül el véglegesen.

Victornak nem csak a teste, a hobbija is igazán különleges, ugyanis azt igen-igen kedveli, ha egy gigantikus kampót szúrnak a hátába és azon lógatják fel a magasba.

Mindezek után szinte már nem is meglepő, hogy Victor kedvese is hasonló élvezeteknek hódol. Az ő testét is tetoválások fedik.