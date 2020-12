A járvány okozta kihívásokról és a jövőbeli tervekről egyeztetett három családszervezettel Novák Katalin

Három családszervezettel - az Egyszülős Központtal, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE), és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetőivel - egyeztetett a családokért felelős tárca nélküli miniszter a koronavírus-járvány okozta kihívásokról és a jövőbeli tervekről.

Három családszervezettel - az Egyszülős Központtal, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE), és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetőivel - egyeztetett a családokért felelős tárca nélküli miniszter a koronavírus-járvány okozta kihívásokról és a jövőbeli tervekről.

Novák Katalin szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: az egyeztetésen biztosította Nagy Annát, az Egyszülős Központ vezetőjét, hogy az örökbefogadás a jövőben is lehetséges lesz azoknak az egyedülálló szülőknek, akik biztosítani tudják a gyermek biztonságos fejlődését. Emellett azokról a javaslatokról egyeztettek, amelyek hosszú távon is biztosítják, hogy az egy szülővel nevelkedő gyerekek még jobb életkörülmények között nőhessenek fel - tudatta. Hozzátette: a gyermekeiket egyedül nevelő szülők kettő helyett állnak helyt, ezért is kell rájuk és családjukra fokozottan figyelni. A kormány ebben a jövőben is partnere lesz a szervezetnek - hangsúlyozta.







© Végh István

Ismertette, hogy kiemelt témaként jelent meg a tartásdíjak kérdése is: Magyarországon több mint százezer gyerekhez nem jut el a bíróság által megítélt tartásdíj, ami több szempontból is nehézséget okoz a családoknak.

A közlemény szerint Kardosné Gyurkó Katalinnal, a NOE elnökével megállapodtak abban, hogy stratégiai megállapodást kötnek a további együttműködés erősítéséért. A NOE elnöke kezdeményezte, hogy 2021-ben az Erzsébet-táborokban három generáció is együtt nyaralhasson, mivel a járvány miatt alig volt lehetőségük a családoknak együtt lenni a nagyszülőkkel. A miniszter támogatja a kezdeményezést, ha a körülmények lehetővé teszik azt.