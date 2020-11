450-szeres vérplazmaadó kapta el a koronavírust

Elkapta a koronavírust egy 450-szeres vérplazmaadó. Nyíri László Ernőről még a járvány elején írtunk , mint hétköznapi hősről, aki a válság idején sem hagyott fel szokásával, és sokakon segített a vérében levő antitestekkel. Most a Borsnak mondta el, miért nem bánja, hogy a 2020-as esztendő legrettegettebb betegségével maga is megfertőződött.

Nyíri László Ernő becsülettel hordta a maszkot, és folyamatosan használta a mindig magával hordott kézfertőtlenítőt. A 450-szeres vérplazmaadó éppen ezért nem érti, hogyan is kaphatta el maga is a koronavírust, mindenesetre arra gyanakszik, hogy közlekedés vagy munkavégzés közben érintkezhetett egy fertőzöttel.

László a vérplazmaadást szinte hivatásának érzi, mert tudja, az emberi vérből számos fontos gyógyszer készíthető.

Arra, hogy ő is megbetegedhet, nem számított, de ha már így alakult, csakis a helyzet előnyeire gondol.

Nehéznek éreztem a végtagjaimat, és elvesztettem az íz- és szagérzékelő képességemet. Képzelhetik, mit jelent ez egy szakács számára, még akkor is, ha jelenleg az önkormányzatnál dolgozom, és nem az eredeti szakmámban – mondta a Borsnak a férfi.







László eddig is lelkesen adott vérplazmát, és ezzel a koronavírus legyőzése után sem hagy majd fel. Sőt, örül, hogy így akár már a többi covidos gyógyítására is alkalmas lehet a vére © Facebook

Nyíri problémáját súlyosbítja, hogy kétoldali tüdőgyulladást is kapott, de szerencséjére nem annyira súlyosat, hogy kórházba kelljen vonulnia.