32 éve elrabolt és megölt egy kilencéves kislányt - már azt hitte, megúszta, de hatalmasat tévedett

1988-ban rabolták el a 9 éves Michaela Joy Garecht-et egy kaliforniai nagyáruház parkolójából, amikor édesanyja egy pillanatra nem figyelt oda. A kislány gyilkosát csak most, 32 évvel később fogták el.

1988 november 19-én, kicsit több mint 32 évvel ezelőtt a 9 éves Michaela kiment egy kaliforniai bevásárlóközpont parkolójába, hogy kipróbálhassa az egyik barátja rollerét. Ekkor látták őt utoljára. A rendőrség akkor nem talált elegendő nyomot arra, hogy bárkit is őrizetbe vehessenek, viszont nemrég újranyitották a lányka eltűnésének aktáját - hamarosan pedig már gyanúsított is volt.







Több mint 30 évig senki sem tudta, ki rabolta el a kilencéves kislányt, akinek holtteste soha nem került elő © FBI

Egy DNS-minta ugyanis az 59 éves David Misch-hez vezetett, aki 1989 óta ül börtönben gyilkosság miatt.

Reméljük ez a bejelentés meghozza a családnak a régóta megérdemelt megnyugvást ennyi év után

- nyilatkozta az eset kapcsán Toney Chaplin rendőrkapitány a People-nek. Michaela édesanyja, Sharon Murch netes blogján írt arról, mit érzett, miután fény derült lánya gyilkosának kilétére.

Úgy érzem, hogy elvesztem a sötétségben. miféle szörnyeteg képes ilyenre? Komolyan, mi késztet arra egy embert, hogy olyasmit cselekedjeN, mint ez? Hogy képes valaki erre a borzalomra?

Michaela Joy Garecht holtteste soha nem került elő. Jelenleg még az is kérdéses, David Misch miért végzett vele. Annyi bizonyos: a férfi bő 30 éve van rácsok mögött, 1989 decemberében ugyanis megölt egy 36 éves nőt az otthonában, amiért egy évvel később el is ítélték - két évvel ezelőtt pedig (ugyancsak DNS-nyomok alapján) egy 1986-os kettős gyilkossággal is összefüggésbe hozták a nevét. Abban az ügyben még mindig a tárgyalását. Azaz - a jelenlegi tudomásunk szerint - legalább négy ember életét vette el.