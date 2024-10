Orbán Viktor: Brüsszel bábkormányt akar a nyakunkba ültetni

Az európai vezetők a háborús győzelem illúziójába ringatják magukat. Nő az esély, hogy a háború majd terjedni fog, és akkor ki tudja hol áll meg. Az elmúlt 70 évben nem volt ilyen közel a világháború - mondta a kormányfő.

Az európai vezetők szerinte most már az egész EU-t akarják nyíltan betolni a háborúba, a győzelmi terv lényege a háború kiterjesztése - tette hozzá. A győzelmi terv révén arra ébrednénk, hogy egy keletről jött szláv sereg ellenőrizné Magyarországot. A brüsszeli nyomás egyre erősebb, és el kell döntenünk, hogy akarunk-e háborúba menni Oroszország ellen. A politikai ellenfeleink szerint harcolnunk kell Ukrajnában az oroszok ellen. Nekünk 1956 tanulsága, hogy csak a magyar szabadságért szabad harcolni. Mi most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem lépünk be a háborúba, és megőrizzük az ország szabadságát - mondta.

Ne dugjuk homokba a fejünket. Nézzünk szembe a valósággal. Ebbe a háborúba az egész európai gazdaság belerokkan, családok milliói mennek tönkre, ha hagyjuk, hogy így menjen tovább. Hát ne hagyjuk, barátaim!

- emelte ki Orbán Viktor.

Hozzátette, a független magyar politika Brüsszel számára elfogadhatatlan. Ezért Brüsszelben bejelentették, hogy meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától. Azt is bejelentették, hogy egy brüsszeli bábkormányt akarnak az ország nyakába ültetni.

Mint elmondta, már százszor bebizonyítottuk, hogy nem ijedünk meg, ha az aktuális birodalom zsarol bennünket. Tudjuk, hogy háborúba akarnak kényszeríteni bennünket. Tudjuk, hogy ránk akarják sózni a migránsaikat. Tudjuk, hogy genderaktivisták kezére akarják adni a gyerekeinket. Tudjuk, hogy megvan a kiszemelt bábkormány. Megvan már a párt, amelyet a nyakunkba akarnak ültetni. Megvan az emberük is rá, igazi aláíró fajta. Ideális jelölt egy bábkormány élére.

- fejtette ki Orbán Viktor, kiemelve, hogy magyarnak lenni annyi, mint küzdeni, ezt tanítják ’56 hősei, ezt követelik tőlünk ’56 hősei!

Az ünnepi műsort és Orbán Viktor ünnepi beszédét itt lehet visszanézni: