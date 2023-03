"Rám zárták az ajtót és a falhoz szorítottak" - a 13 évesen megerőszakolt Lilla borzalmas életéről vallott az édesanyja

Megrendítő és szörnyen sokkoló annak a 13 éves kislánynak az esete, akit történelemtanára és apja is megrontott egy békési településen. Mint arról a Ripost is beszámolt, először a lány történelemtanára bukott le gyomorforgató tetteivel, azonban hamarosan kiderült, hogy a gyermek apja, Erik is molesztálta Lillát, mi több, tanárának is ő adta el a kisiskolást.

Lilla rettenetes éveket élt át apja mellett Fotó: Pixabay / Ilusztráció

Egyszer csak feladta

Lapunknak korábban már megszólalt a kislány édesanyja, akitől születése után elvették a Lillát. Bár az asszony évekig harcolt a kicsiért, volt párja teljesen ellehetetlenített az anya-lánya viszonyt:

- A láthatások is borzalmasak voltak. Rám zárták egy ajtót, Erik falhoz szorított, fojtogatni akart, a kislányhoz nem engedett közel, leültetett egy székre, onnan nézhettem a lányomat. Miután ez sokszor előfordult, kértem a gyámügyi hivatalt, hogy a családsegítőben legyen a láthatás. De ott sem lett jobb. Ott is a kislánynak tele lett beszélve a feje, hogy rám sem nézzen, meg se szólaljon. Az utcán állandóan elhordtak mindennek, ott ment a veszekedés. Feladtam – nézett szomorúan maga elé az asszony. Megmutatta az egyik iratot, melyben a szavait a családsegítők is alátámasztják. Azt írták ugyanis: sem az anya, sem a saját biztonságukat nem látták biztosítva.

A Lilláról készült egyetlen fotó Fotó: Ripost

Alig ismerik egymást

Ottjártunkkor az asszony azt is elmondta, hogy két idősebb fia nem is ismeri kishúgát, pedig a 18 és 20 éves féltestvérek világ életükben csak azt várták, hogy végre együtt élhessenek kishúgukkal:

- Volt olyan láthatás, amikor a lányom nem tudta, hogy én vagyok az anyja. Attól félek, lehet, meg sem mondták neki, hogy van két fiútestvére

– mesélte szomorúan a lapunknak. Idősebbik bátyja azt is elmondta: soha nem látta még Lillát:

- Nem találkozhattam vele, csak képről láthattam a testvérem, azt is titokban csinálta anyu róla. Ha tehetném, azonnal elindulnék érte, de félek, azt sem tudja, hogy ki vagyok

– ingatta a fejét szomorúan a férfi. Elmondta, hogy még kisfiúként együtt élt nevelőapjával, borzalmas emlékeket őrzött erről a korszakról:

- Mindenhol kutyák és macskák voltak, bűz uralkodott az egész házban. Borzalmas emlékek ezek – mesélte a fiatal férfi, aki sokkolták a húgával történtek, ahogyan az is, hogy jelen pillanatban is abban a házban kell élnie, ahol a szörnyűségek történtek vele.

- Szörnyű belegondolni, hogy a testvérem még mindig ebben a környezetben él. Itt rendezett, tiszta otthon várná, mindannyian dolgozunk, és soha nem bántaná senki. Tudjuk, hogy nehezek lesznek az első idők, mert Lilla biztos retteg, és számolunk az agresszív reakcióval, de bármit megteszünk, és a világ összes idejét rászánjuk, ha kell

– szögezte le.

Lillát várják haza a testvérek Fotó: Ripost

A lényeg, hogy itt legyen

Úgy tűnik, végre esély nyílik rá, hogy visszakapják Lillát, nemsokára érkeznek a családhoz környezettanulmányra, hogy felmérjék a ház állapotát. Ők tárt karokkal várják Lillát, anyja és bátyja üzentek is neki:

- Nagyon várjuk haza! Ha ezt látja, üzenjük neki, hogy keressen minket, bármi történik, akár a családsegítő szolgálaton keresztül, akárhol. Ha azt mondanák, hogy mehetünk érte, már rohannánk is. Mindent megteszünk érte. Az a leglényegesebb, hogy itt legyen. Nem lesz egyszerű, hiszen nem is ismer minket. Félős lesz, de nem lehet akadály, nekünk csak ő számít

– szögezte le lehajtott fejjel testvére is. Az édesanya már csak attól fél, hogy még így sem kapja vissza kislányát:

- Évekig harcoltam érte hiába. Most is rettenetesen félek, hogy nem kapom meg. De ha kell, akkor évekig megyek érte

– szögezte le.