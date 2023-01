Csuti csúnyán megütheti a bokáját, egy ártatlannak tűnő fotó miatt

Nem ez az első alkalom, amikor Csutira népharag zúdul, egy ártatlannak hitt Instagram poszt miatt. Az üzletember nemrég azért kapott kemény kritikát, mert egy fotóján kiszúrták a követők, hogy a gyerekeknek nincs bekötve a biztonsági öve. Csuti most egy 24 óráig elérhető Instagram sztorijában osztott meg egy fotót, melyen egy osztrák gyorshajtási bírságról szóló okirat látható.

Az irat a bírság összegét is tartalmazza, ami mindössze 30 euró.

Ami viszont izgalmasabb, hogy a Csuti által megosztott fotón látszik a jármű rendszáma is, így könnyen lekérhető az ügyfélkapun keresztül, hogy pontosan milyen autóval követte el a szabálysértést.

A 2012-ben forgalomba helyezett Mercedes C 180 típusú fehér színű jármű érdekessége, hogy a Jármű Szolgáltatási Platform szerint nem rendelkezik kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, illetve a futásteljesítmény adatai alapján még a kilométeróráját is visszatekerték. - szúrta ki egy Reddit felhasználó.

Amennyiben kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nélkül autókázunk éseljárás is indul az ügyben, akár 300 ezer forint is lehet a bírság. És itt még nincs vége, mert az autót ki is vonhatják a forgalomból mindaddig, amíg nincs rá újra kgfb.