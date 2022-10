Szülőhelyétől vesztőhelyéig követtük a mártírhalált halt Tóth Ilona életútját

Még a múlt eseményeiben kevésbé jártas emberek számára is számtalan kísérteties egybeesés fedezhető fel a forradalmat követő évben kivégzett Tóth Ilona, valamint az őt elveszejtő karhatalom történelmének metszéspontjában: talán elég megemlítenünk, hogy hősnőnk október 23-án született, szülőházának mai címe – egészen 1950-től datálva – pedig nem más, mint az Állás utca 57, ráadásul Ilonát ugyancsak ’57-ben végezték ki…

Koncepciós perben ítélték el

Tóth Ilona 1932. október 23-án született, könnyű kiszámolni, hogy 1957-es, júniusi haláláig mindössze 24 évet élt

– mondta el a Terror Háza történésze, László Bernadett. Édesapja ötvös, édesanyja pedig tanítónő volt, de mivel a szülők elváltak, Ilona mindössze kétéves koráig lakott életvitelszerűen az árpádföldi házban, majd felcseperedve, gimnáziumi tanulmányai után az orvostudományi egyetem hallgatója lett.

Tóth Ilona szülőházának szobája (Fotó: Bors)

Tóth Ilona az 1956-os forradalom és szabadságharc idején mint szigorló orvos csatlakozott a 23-ai tüntetésekhez: október 26-ától a Péterffy Sándor utcai kórházban segítette a sebesültek ellátását, majd a kisegítő kórház vezetését is elvállalta.

Ez időtájt ismerte meg egyik későbbi pertársát, akivel még aznap este a Rókus Kórházba szállították a sérülteket

– mesélte a történész, hozzátéve, hogy a rendőrség végül november 19-én tartóztatta le a fiatal nőt, akit társaival együtt kezdetben kizárólag röplapok készítésével és terjesztésével gyanúsítottak.

Váratlan fordulat

Hamarosan azonban egy vadonatúj vád is felütötte a fejét a perbe fogottak ügyében, mely szerint Tóth Ilona és társai november 19-ére virradóan meggyilkoltak egy, a vizsgálat során csak ismeretlen rendőrként emlegetett férfit, akit később Kollár István szállítómunkásként azonosítottak, illetve – a vádak szerint – kémnek és árulónak hittek. Tóth Ilonát ezt követően első- és másodfokon is halálra ítélték, majd 1957. június 27-én felakasztották.

A kert alagsorában található tárgyalóteremben meghűl az erekben a vér (Fotó: Bors)

Persze, mivel a különböző 1956–57-ben alkotott jogszabályok alapján rögtönbíráskodásban, gyorsított-, valamint népbírósági tanács előtti eljárásban „a forradalommal, illetve harci cselekménnyel összefüggésbe hozott cselekmény miatt” történt elmarasztaló ítéleteket az ügyben eljárt elsőfokú bíróság semmissé nyilvánította.

Csontig hatoló történelem

Történetünk főszereplője 1932. október 23-án született, és az 1956. októberi szabadságharc lett a végzete, ami szomorú témát biztosít az általunk működtetett háznak

– kezdte beszélgetésünket a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ intézményvezetője, a Tóth Ilonka Emlékházat is irányító Müller Ildikó, aki szerint az utókor számára megőrizni kívánt épület nemcsak az 1956-os forradalom konkrét mártírjának, de minden egyes áldozatának emléket állít.

Tóth Ilona szülőházának mai címe – egészen 1950-től datálva – nem más, mint az Állás utca 57 (Fotó: Bors)

Tóth Ilonka szülőházát a XVI. kerületi Önkormányzat vásárolta meg és újította fel, így itt azóta emlékház és oktatóközpont is működik

– magyarázta a Borsnak Müller Ildikó, miközben végigkalauzolt minket Tóth Ilona személyes tárgyai, illetve a különböző korlenyomatnak is számító hivatalos dokumentumok között. A házban a szigorló medika bizonyítványaitól kezdve a korabeli bútorokon és berendezési tárgyakon keresztül megannyi érdekesség látható, sőt: annak kertjében, a föld alatt még a Fővárosi Bíróság esküdtszéki termének ténylegesen zsigeri borzongást keltő stilizált másolata is megtalálható – ahol az emlékezni vágyók nem mellesleg egy sehol máshol nem látható, Szabadnak született című kisjátékfilmet is megtekinthetnek.