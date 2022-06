Viccet csinál Pikó Andrásból az internet

A megoldást nem látja, de azt már igen, hogy tarthatatlan állapotok uralkodnak – ismerte el fejvakarva Pikó András polgármester június 15-én a Népszínház negyedben élőknek rendezett lakossági fórumon, amelynek fő témája a tereket elárasztó hajléktalanok voltak. A polgármester a fórumon azt is felfedezni vélte, hogy „ennyi hajléktalan nem Józsefvárosból termelődik ki, hanem az ország minden tájáról jönnek a fővárosba, illetve Józsefvárosba, ahol az egyik legtöbb ellátó működik”. Igaz, a szervezett betelepülést segítő szervezetek többségét éppen maga a polgármester támogatja, ezáltal saját maga csábítja a kerületbe a hajléktalanokat…

Május 10-én indítottak petíciót az elkeseredett józsefvárosi lakók, mivel elegük lett a kerületet ellepő, agresszív hajléktalanokból, valamint a kerület és a főváros vezetéséből, akik nemcsak hogy nem tesznek semmit a probléma kezeléséért, de támogatják is a fedélnélküliek tömeges beáramlását Józsefvárosba. A petíció – amelyben a hajléktalanellátás teljes átalakítását követelik Budapesten – címzettjei között volt Pikó András VIII. kerületi polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester is. A petíció elindítója a Gettónapló nevű oldalon arról tájékoztatott, hogy 34 nap alatt mindössze 4 választ kapott, köztük Pikó Andrásét, aki két sort írt vissza, hogy nem érdekli a petíció. Karácsony Gergely pedig egyáltalán nem válaszolt.

Kommentelők: Józsefváros a felsíró vécés nénik és a kerékpárfasizmus kerülete

Pikó váratlan coming outja után azonnal beindultak a vehemens pengeváltások a Facebook berkeiben. Az egyik csoport szerint 2019 előtt, az akkori fideszes polgármester, Kocsis Máté alatt sem volt jobb a helyzet. A másik – jóval népesebb – csoport pedig úgy véli, hogy Józsefváros lezüllése egyértelműen a 2019 óta tömegesen betelepített hajléktalanok, a szemét és a közbiztonság romlásának a számlájára írható.

Márta: „Azért nagy teljesítmény tőle ez a felismerés úgy 2 év után. Remélem a kerület lakói mihamarabb elzavarják.”

Eva: „Álljon arrébb, adja át a helyét olyannak, aki tudja kezelni ezt az ügyet is!”

Szabolcs: „A több évtizedes tapasztalattal rendelkező WC-s nénik is felsírnak, ha át kell jönniük Józsefvároson!!!”

Kálmán: „Valójában egy félresikerült terelés volt ez a Pikói Lózung, mely rekordsebességgel lelepleződött. Pikó és az autósgyűlölő kerékpárfasiszta zöldnáci libernyák bagázsa csak a 13 ezer józsefvárosi autós elleni apartheidben, a rollerkáoszban, a kocsmateraszok szaporításában és a kerékpárfasizmusban jeleskedett eddig.”

Gyula: „Nagy öngól volt Pikó rendelete, hogy a csövesek a társasházak közös helységeiben tartózkodhatnak! Na ettől vérszemet kaptak és sok helyen disznóólat csináltak és dagonyáznak, röfögnek is benne részegen!”

György: „Szomorú tény de a 8. kerületben meg mindig csak tanakodnak hogy mi lenne a jó megoldás ? Pl a Tisztviselő lakótelepen nincsenek minden este verekedések ordibálások !!! De pl. a többi utcába mint a Diószegi Sámuel, Kőris utca és környéken főleg most nyáron sem tudunk nyitott ablakok mellett aludni!!!!!! És akik korán kellenek és munkába igyekeznek hajnali 5-6 óra között is mulatozó drogosokba botlik pl. a Horváth Mihály terén is !!!”

Monika: „Horvath Mihaly teri padokon lako otthontalanok reszegen alszanak a fuben iszonyatos szemetet hagyva naponta a padok korul- kutyafuttatoba kakilnak amelyre ozonlenek a doglegyek. Meddig lesz elfogadott a Horvath Mihaly teri aldatlan allapot?”

Laszlo: „Az egész kerület egy nagy moslék és szemétdomb, amióta itt ezek vannak! A József körút 85. számú ház mellett 2 vagy 3 helyen leomlott a fal. Tegnap még mindig úgy volt!”

25 hajléktalan költözött be a II. János Pál pápa térre

Május közepén a Metropol is kint járt a VIII. kerület terein, parkjaiban. A szeméthegyek között életvitelszerűen élők tömege mutatta: jogosan háborognak a helyi lakosok. A II. János Pál pápa téren fekália- és vizeletszaggal szembesültünk. A teret ellepték a bódult állapotban fűben fekvő, vagy épp az arra járókat vegzáló hajléktalanok: a parkban és a padokon 20-25 ott élő tartózkodott. A Keleti pályaudvar előtti téren a bokrok alatt több helyen is emberi ürülék éktelenkedett, nem lehetett leülni a padokra az ott alvó, mocskos ruházatú emberektől. A Teleki László téren pedig az üres rollerparkolót vették birtokba a fedélnélküliek.