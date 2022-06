Nem fogod elhinni, mi jár a véradásért Hódmezővásárhelyen

Sajnos az országban szinte folyamatosan vérhiány van, az Országos Vérellátó Szolgálat hét elején közzé tett információi alapján AB- vérből pl. mindössze három napra elegendő mennyiség állt rendelkezésre – derül ki az Országos Vérellátó oldaláról.

- Igen, leginkább a negatív vércsoportok azok, amelyekből sokszor hiány alakul ki.

Itt a térségben, Hódmezővásárhelyen és Makón azonban szeretnek jönni a véradók, mi meg is teszünk mindent ezért – mondta el a Borsnak Héjjáné Borbás Anikó, a Vöröskereszt vásárhelyi vezetője.

A paradicsom jót tesz a vérellátásnak, egészséges Fotó: promenad.hu/hodkertesz

Úttörő kezdeményezés Hódmezővásárhelyről

A szakember és csapata különleges ötlettel rukkoltak elő.

- Három évvel ezelőtt felkerestük a helyi vállalkozásokat, és arra kértük őket, támogassák a véradást. Azóta támogat bennünket hentes és virágüzlet is, csomagok, ételek, és utalványok felajánlásával a véradók számára, minden hónapban másik vásárhelyi vállalkozó segít. De sorsoltunk már ki aranymedált és kerékpárt is – részletezte Anikó, azt is kiemelte: helyi kezdeményezésüket azóta a térségben több városban is követik, büszkék rá, hogy úttörők lehetnek.

Júniustól minden véradó paradicsomot kap

Mint sok céggel, a Hódkertész Kft-vel is kiváló a helyi Vöröskereszt kapcsolata, amely tavaly óta tart. A cég akkor ezernél több doboz paradicsomot ajánlott fel a nemes érdekében. Az ajándéknak nagy sikere volt, ezért idén megismétlik.

- Ez a támogatás nagy segítség nekünk, és még nagyobb a véradóknak. Fontos tudni, hogy a paradicsom fogyasztása növeli a vér hemoglobin szintjét, nem beszélve a többi vitaminról, ami ebben a piros finomságban található.

Júniustól minden véradó, aki intézeti véradásra jön hozzánk, egy 250 grammos csomagot kap ajándékba. Köszönet érte a felajánlónak! – emelte ki Héjjáné Borbás Anikó, aki azt is elmondta: idén is közel 1000 csomagot kaptak az egészséges finomságból, így 18 alkalommal, 18 héten át osztják azt azoknak a véradóknak, akik betérnek a helyi kórházba. - Több alkalommal szervezünk külső helyszíneken is véradásokat, de ezúttal a kórházi véradást szeretnénk népszerűsíteni, hiszen arra folyamatosan van lehetőség – tette hozzá a szakember.

A Hódkertész Kft. vezetői is terveznek véradást a cégnél Fotó: promenad.hu/hodkertesz

A cég számára is fontos a véradás

Földesi András a Hódkertész Kft. ügyvezetője a felajánlás kapcsán kiemelte: örömmel segítik a véradást és így a vérellátást.

- A paradicsomunk ízletes és valóban tele van olyan vitaminokkal, amelyek egy véradást követően is kifejezetten jól esnek a szervezetnek – emelte ki a cég vezetője, aki mindehhez azt is hozzátette: a cégen belül is szeretnének a jövőben véradást szervezni, a dolgozóik számára biztosítani ezt a lehetőséget.