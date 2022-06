Szörnyű jelenetet rögzített a kamera, hatalmas UFO-flotta tűnt fel az égen – videó

Egy washingtoni nő gyakran gyönyörködik a helyi naplementében, amelyet időnként videóra is vesz otthonából. A legutóbbi alkalommal azonban nemcsak a színes égboltot sikerült lencsevégre kapnia, hanem valami egészen hátborzongatót is. A meg nem nevezett nő képsorait nem más elemezte, mint az ilyen jelenségekkel is foglalkozó ufószakértő, Scott C. Waring, aki blogján rendszeresen elemzi az olvasói által beküldött felvételeket.

Srácok, egy UFO-flotta jelent meg Washington államban!

– magyarázza friss videójában a szakember, hozzátéve: a flotta tagjai jól láthatóan egyesével villantak fel a sötétedő égen.

– Ezek az ufók hatalmasak, egy Boeing 747-es méretének felelnek meg, és megvárják egymást, majd együtt elindulnak. Valószínűleg egy víz alatti bázisról érkeznek, méghozzá az 5 kilométerre lévő Narrows-csatorna fenekéről.

Ez egy ritka és félelmetes látvány, de egyértelmű bizonyítéka, hogy az ufók köztünk vannak.

– mondja Waring, aki elmondása szerint a képsorokon az is tisztán kivehető, amint az idegenek elrabolnak egy repülőgépet.