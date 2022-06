Szinte lehetetlen augusztusra kiadó szállást találni Budapesten

A 28. alkalommal megrendezett VOLT fesztivál idén is jól ismert világsztárokkal várja a fesztiválozni vágyókat. Rengeteg új programmal robban a Balaton Sound is, ahol egy dal világpremierére is számíthat a kíváncsi közönség. A külföldiek számára viszont még mindig a Sziget a leghívogatóbb fesztivál Magyarországon.

Az első Sziget Fesztivál 1993-ban nyitotta meg kapuit egy egészen kis közönség számára, ám azóta Európa egyik legnagyobb fesztiváljává nőtte ki magát. A szervezők évről évre azon dolgoznak, hogy „Szitizenjeiknek” minden évben a lehető legnagyobb színvonalú fesztivál élményt biztosítsák. Idén nyáron is elhozzák nekik a legmenőbb fellépőket, és több mint 1000 előadásnak adnak majd teret 60 színpadon, 6 teljes napon át.

Nem is meglepő tehát, hogy minden nyáron több mint 100 nemzet képviselteti magát az eseményen. Olyan távoli országból is érkeznek látogatók, mint Brazília vagy Új-Zéland.

Az viszont meglepetésként hathat, hogy bár még másfél hónapot kell várnunk a kapunyitásig, a külföldiek nem kockáztattak, már rég lecsaptak a budapesti szállásokra, hogy semmiképp se maradjanak fedél nélkül itt tartózkodásuk alatt. Az egyik legközkedveltebb szállás a távolról érkező fesztiváljárók körében az airbnb.

Az airbnb lényegében nem más, mint egy online piactér, amin keresztül könnyedén lehet szálláshelyeket kiadni és lefoglalni az interneten keresztül, ami Magyarországon a 2010-es évek elején jelentkezett először. Kezdetben nagyon lassan terjedt el ez a lakáskiadásforma, viszont 2015-ben szinte robbanásszerűen tört be a köztudatba. Ennek köszönhetően már 5000-nél is több aktív hirdetés közül van lehetőségünk választani.

Viszont hiába a sok lehetőség, a budapesti airbnb lakások 90%-a a Sziget hetére már foglalt: a több százezer forintnyi előleg sem állította meg a lelkes fiatalokat. De aki erről a lehetőségről esetleg lemaradt, az se kezdjen el csüggedni, ugyanis a Sziget többféle kempingajánlatot kínál a kalandosabb, bevállalósabb bulizni vágyóknak. Ha például 6 napos és 3 napos bérleted, vagy esetleg két egymást követő napra szóló jegyed van, teljesen ingyen használhatod az alap kempingszolgáltatásokat. De ha igazi rocksztárként szeretnél bulizni, és két koncert között szívesen hűsölnél egy medence mellett, akkor a Superstar kempinget ajánljuk.