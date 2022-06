Saját magát szúrta meg a veszprémi rabló

A Veszprém megyei férfinek sem munkája, sem keresete nem volt, így lassacskán már ennie sem volt mit, azonban ahelyett, hogy dolgozni ment volna, úgy döntött, hogy inkább rabolni fog, méghozzá a helyi busz hajnali járatán dolgozni induló melósok egyikét támadja meg.

Hajnalban ki is ment a megállóhoz, ahol összetalálkozott egy munkába igyekvő ismerősével, akinek a férfi először csak odaköszönt, majd hirtelen megtámadta: nyakánál fogva a füves padkára rántotta, mikor pedig hassal és arccal a földön hevert az áldozat, a férfi a derekánál és a hasánál még a földre is szorította. Áldozata ebből arra következtetett, hogy támadója meg akarja erőszakolni, majd kirabolni, így felajánlotta neki a pénzét is:

Ha pénz kell, ott a táskámban a pénztárcám, vigyed! - ordított rá a támadóra, akit megpróbált lelökni magáról, de nem sikerült, sőt, a férfi egy tőrkést vett elő, amivel nyolcszor hátba szúrta, ezután pedig vérző áldozata nyakához szorította a pengét.Ekkor viszont a síkos füvön hadakozó késelő is megcsúszott, a megingás közben pedig saját magát szúrta végül combon.

Bár innen még megpróbált elmenekülni, és a lakására vonszolni magát, rejtőzködése nem tartott sokáig, a rendőrség még aznap elfogta. A megtámadott melóst kórházba vitték, ahol kiderült, hogy bár túléli az esetet, de súlyosan megsérült, így támadója nyereségvágyból elkövetett emberölés kísérlete miatt áll majd szerdán a Veszprémi Törvényszék elé.