Tiszta vizet öntött a pohárba a Rusvai Miklós, erre számíthatunk nyáron a koronavírussal kapcsolatban

Beköszöntött a nyár, és mint ilyenkor minden évben azt feltételezzük, hogy szünetet tart a koronavírus-járvány. Ennek ellenére nem árt elővigyázatosnak lennünk, ugyanis a szomszédunkban és más országokban is újra felütötte a fejét a járvány. Romániában például egy hét alatt több mint húsz százalékkal több esetet jelentettek. Ugyanez mondható el Belgiumról is, Németországban pedig a napi százezret is meghaladták az esetszámok. Magyarországon szerencsére a szennyvíz koronavírus koncentrációja az országos átlagot tekintve egyelőre stagnál.

Nem az évszakkal, a napsütéssel függ össze

Meglepetésként hathat számunkra, hogy a vírus nyáron is jelen legyen az életünkben, viszont Rusvai Miklós virológus szerint ez egyáltalán nem meglepő.

Rusvai Miklós szerint nem kell aggódnunk Fotó: Markovics Gábor

- A korábbi nyarakon is velünk volt, viszont főleg Nyugat-Európára volt inkább jellemző. Nagy Britanniában és a Balti államokban tavaly nyáron is sok esetet okozott az alfa variáns. Akkoriban is és most is ezt leginkább az időjárási tényezőkkel tudjuk magyarázni, az erős csapadék és zord időjárás ebben ugyanis nagy szerepet játszik – részletezte a Borsnak a virológus, majd azt is hozzátette: az elmúlt időszakban hazánkban is emelkedett egy kicsit a megbetegedések száma.

- Viszont ez még nem olyan magas, hogy ezt hullámnak nevezzük. Nem látok okot aggodalomra. Kisebb hullámocskák előfordulhatnak a nyár folyamán nálunk is, viszont szerintem biztonsági intézkedések bevezetésére nincs szükség – magyarázta a szakember.

Az omikron alvariánsai uralkodnak most

Rusvai Miklós azt is elárulta: jelenleg az omikron variánsának a BA.4 és a BA.5-ös jelzésű alváltozata mutatható ki a legtöbb esetben.

- Afrika egyenlítő alatti részét HIV fertőzés jellemzi, és itt nagyon sok az immunhiányos ember. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az omikron és a béta változat is itt alakult ki ezért nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy új vírusvariánsok is megjelenhetnek.

A legfontosabb, hogy három oltásunk meglegyen Fotó: MTI

Gyorsabban fertőz, de egyelőre enyhék a tünetek

A szakemberek abban egyetértenek, hogy ezek az alvariánsok is gyorsan terjednek, ám egyelőre úgy tűnik, enyhébb tüneteket okoznak. Ilyen a torokfájás, köhögés, láz, néhány esetben hasi panaszok. Kemenesi Gábor virológus azonban felhívta a figyelmet az oltások fontosságára: az alap oltási sor három oltásból áll, de a szakember szerint az idősebbeknek és az immunhiányos embereknek érdemes felvenniük a negyedik vakcinát is.