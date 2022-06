Orbán Viktor: Egy gázembargó egész Európát tenné tönkre

Orbán Viktor kormányfő ma reggel ismét a Kossuth Rádió stúdiójából köszöntötte az embereket. Magyarország miniszterelnöke beszélt a kormány legújabb döntéseiről, a háborús helyzetről, a gazdasági viszonyokról.

Az inflációt nem lehet elkerülni

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, az elmúlt öt hétben kormányt kellett alakítania, ezért nem adott interjút a közrádiónak. Át kellett gondolnia a következő évet, ezért volt egy háromnapos kormányzati ülés - tette hozzá. Arra jutottak, hogy 2023-ban is a bizonytalanságok és a szorongások lesznek a dominánsak. A háború legfontosabb következménye, hogy nem húzhatjuk ki magunkat a következményei alól, így az infláció alól sem.

A családokat meg kell védeni

A kormányfő szerint háborús infláció van, és ez így marad jövőre is. Az infláción túli gazdasági válság is összefüggésben van a háborúval, és ezért kellett létrehozni egy honvédelmi és rezsivédelmi alapot - tette hozzá. A rezsi lényegesen nagyobb terhet jelent a magyar családoknak, mint a nyugatiaknak, ezért is volt fontos küzdelem az olaj ügyében - tette hozzá.

A családvédelem szinonimája a rezsivédelem.

Közölte, hogy mintegy 100 ezer kisvállalkozó benne marad a rezsicsökkentésben a családok mellett.

Orbán Viktor: A háborús uszítókat vissza kell szorítani

Orbán Viktor közölte, hogy a családokat és a kkv-k egy részét tudják bent tartani a rezsicsökkentésben a mostani helyzetben. A gazdasági ügyekkel foglalkozó miniszterek szerint a különféle árstopok 5-6 százalékponttal csökkentik az inflációt. Csak Magyarországon nem lehet megfékezni az inflációt, mivel ezt letörni csak a béke tudja. Csak a magyar kormány beszél békéről, és nem kellene finanszírozni a háborút - mondta. Orbán szerint, ha bevezetik a gázembargót, akkor az egész európai gazdaság tönkre fog menni. A háborús uszítókat vissza kell szorítani, Soros György az egyik legfőbb alakja ennek.

"Ezt értse meg Brüsszel"

Orábn szerint most nincsen normális állapot, háborús helyzet van. "Próbálom meggyőzni Brüsszelt arról, hogy rendkívüli helyzet van, és az általános szabályoktól kötelező eltérni. Ha nem lenne benzinársapka, akkor 700-900 forint körül lenne a benzin litere."

Az Unió lássa be, hogy rendkívüli helyzet van, és értsék meg, hogy a háborús zónához közeli országokban rendkívüli lépések kellenek

- mondta a kormányfő.

"A józan ész győzött"

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország keményen állta a sarat az olajembargó ügyében.

A józan ész győzött, és sikerült meggyőzni a kormányfőket arról, hogy Magyarországra teljesen más szabályt kell kialakítani, mint a tengerpartokkal rendelkező államokra.

Nagyon kevés ország van olyan stabil politikai helyzetben, mint Magyarország - tette hozzá. A baloldal elfogadta volna az olajembargót, támadják az árkorlátozó intézkedéseket, ha ők nyertek volna, akkor ott állnánk, ahol a többi ország. Most friss felhatalmazása van a kormánynak, de ez nem a baloldal évadja - tette hozzá.

Egy gázembargó egész Európát tenné tönkre

Orbán Viktor elmondta, hogy a háborús helyzetben a veszélyhelyzeti felhatalmazást is megkapta a kabinet. Még a francia elnöknek van ilyen helyzete, mint a magyar kormánynak. Az összes többi országban teljesen más helyzet van, így nehezebb stabil pozíciót elfoglalni - tette hozzá. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az olajembargó is úgy kezdődött, mint a gáz. Két hétig gyomrozták a német kormányt az olajügyben, majd pedig Németország az olajembargó élére állt. Hasonló a helyzet a gáz ügyében is, egyelőre nem lehet tudni, egyedül maradunk-e. Egy gázembargó egész Európát tenné tönkre.

A béke hangján kellene beszélni

Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy az energia kérdését nem lehet kiragadni teljesen a háború keretéből. A legfőbb kérdés, hogy mit akar a Nyugat? Elhúzódó háborút akar, vagy pedig békét akar a Nyugat? A béke hangján kellene beszélni a mostani helyzetben - mondta a kormányfő. Ha nem kezdünk ezen a hangon beszélni, akkor soha nem lesz béke.

Érthető tiltakozás

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy érthető egyes szektorok tiltakozása az extraprofit-adóval szemben. Hasonló lépéseket tett a mostani kabinet a 2010-es évek elején, és akkor is pár év alatt ki lett vezetve az érintett teher - mondta. Ha véget ér a háború, akkor a magyar gazdaság a legversenyképesebb lesz Európában, és az érintett cégek ismét nyereségesek lesznek. Azt az elvet követte a kormány az extraprofit kapcsán, hogy az egyharmadát tartsák meg az érintett cégek.

Együtt túljutunk ezen a nehéz szakaszon - tette hozzá.

"Ha béke van, akkor gyorsabban lehet kivezetni az árstopokat"

Az árstopok kapcsán a kormányfő úgy fogalmazott, körültekintően kell eljárni. "Szeretném meghosszabbítani az árstopokat, de a gazdasági kérdésekkel foglalkozó miniszterek tesznek javaslatokat. Ha béke van, akkor gyorsabban lehet kivezetni az árstopokat, ha háború van, akkor nem" - mondta a kormányfő.

A klímaváltozás finanszírozását a nagy szennyezőkkel kell megfizetni

Háború idején, amikor világgazdasági válság szélén vagyunk, akkor előállni olyan javaslatokkal, ami további terheket jelentenek a családoknak, az egy őrültség - mondta a kormányfő. Orbán Viktor szerint ilyen döntéseket jobb nem hozni. A kormányfő meg is lepődött, hogy az EP kiállt az emberek mellett. A klímaváltozás finanszírozását a nagy szennyezőkkel kell megfizetni - tette hozzá. A zöld átállást pedig hosszabb idő alatt kell végrehajtani.