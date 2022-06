"Megszültem, adtam neki egy puszit, majd elvették tőlem, még a karomba sem foghattam"

Túlélte a mellrákot Larissa Brown, így amikor másodjára is áldott állapotba került, egy percig sem gondolkodott. Az orvosok pedig többször is felhívták rá a figyelmét, hogy kisbabája rendellenességgel születne, így inkább szakítsák meg a terhességet. A 39 éves asszony ugyanakkor azt gondolta, ez egy isteni csoda, hogy a rák és az endometriózis ellenére is teherbe esett, és nem hallgatott az orvosokra. 2017-ben megszületett első lányuk, Emilia, 2021-ben pedig Georgia.

Georgiát azonban hipopláziás bal szívfél szindrómával diagnosztizálták. A HLHS egy viszonylag ritka, de nagyon súlyos és komplex gyermekszív betegség, amelyben a bal szívfél nem fejlődik kellő mértékben és ezért mérete és teljesítménye elmarad a normálisan fejlett szívekétől. A bal szívfél a vérnek a szervezetbe pumpálását biztosítja. Egy HLHS-sel született baba bal szíve nem alkalmas erre a feladatra. A betegség már az élet első óráiban, napjaiban megnyilvánul és nagyon súlyos keringési elégtelenséget okoz.

"Megszültem, adtam neki egy puszit, majd elvették tőlem, még a karjaimba se foghattam" - emlékezett vissza Larissa.

A 20 hetes kontrollon derült ki, hogy Georgia szíve nem a megfelelő ütemben fejlődik és az állapota akár halálos is lehet.

"Borzalmas szívfájdalom volt. Egy hét szabadságot vettem ki és csak sírtam. Elmondták, hogy három szívműtétre is szüksége lenne a kislányomnak a túléléshez, folyton a halálozási esélyekről beszéltek, az ellenségeimnek sem kívánom azt a kínt, amin átmentünk. Az orvosok azt mondták, Georgia mentálisan is visszamaradott lehet, tanulási nehézségei lesznek, rövidebb ideig fog élni és rossz lesz az életminősége. De nem tudtuk megszakítani a terhességet. A világ legrosszabb embereinek éreztük magunkat a férjemmel, hogy ennek kitesszük a babánkat, de képtelen lettem volna lemondani róla".

Larissa mindössze 27 éves volt, amikor mellrákot diagnosztizáltak nála. A kezeléseknek hála meggyógyult, de endometriózissal is küzdött. Az orvosok nem kecsegtették túl sok jóval, ha egyáltalán teherbe fog esni, az is nehézkes lesz. Éppen ezért csodaszámba ment, hogy természetes úton megfogant az első kislányuk. Pár évre rá elhatározták, hogy kistestvért szeretnének, ezért bejelentkeztek egy mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó klinikára. Ott azonban Larissa állapota miatt nem fogadták őket.

"Az orvosom ekkor egy tisztító műtétet javasolt. Hatalmas és komplikált műtét volt, sokáig lábadoztam, ám ismét sikerült természetes úton teherbe esnem."

Georgiát alig hat napos korában megműtötték, a komplikációk miatt 10 órásra nyúlt a műtét. A kicsi tüdeje is összeomlott.

„Nagyon puffadtnak tűnt, és rosszul volt, de aztán szépen kezdett felépülni, aztán a semmiből több oxigénre volt szüksége” – mondta Larissa. "Az orvosoknak fogalmuk sem volt, hogy mi a baja, elvégeztek minden vizsgálatot és gyógyszert adtak neki, de fokozatosan rosszabbodott."

Ezek után ismét meg kellett műteni a kis Georgiát, de sikeres volt a beavatkozás. Miután 169 napot kórházban töltöttek, a család végre hazavihette Georgiát.