Rendőrök mentették ki a kocsiba zárt hét hónapos csecsemőt Kiskunhalason

Aggódva hívta egy tompai asszony a rendőrség segélykérő számát hétfőn, a déli órákban, a legnagyobb hőség közepette: ugyanis egy kiskunhalasi parkolóban véletlenül bezáródott a kocsija ajtata, a járműben azonban ott volt hét hónapos kisfia, akit így nem tudott kiszabadítani. A rendőrök pillanatok alatt a helyszínre értek, ám mivel az ajtót ők sem tudták kinyitni, az egyik ablakot betörve jutottak hozzá a kocsiban hagyott kulcshoz – írja a Police.hu oldala.

A csecsemő szerencsére csak 3-5 percet lehetett a zárt térben, nem szenvedett sérülést.

Tudni kell azonban, hogy ehhez hasonló esetekben mindennemű késlekedés veszélyes lehet. A Budapesti Rendőr-főkapitányság épp most tett közzé egy videót, melyben arra hívják fel a figyelmet: 0 perc alatt 10 °C-kal is megnőhet a hőmérséklet egy zárt járművön belül, 38 fok felett pedig megnő a hőguta kialakulásának veszélye, mely végzetes is lehet.

Kiadták a harmadfokú riasztást

Az esethez szorosan kapcsolódik, hogy hétfőn a hőség miatt hétfőn (jelenleg csütörtök éjfélig) kiadták a harmadfokú riasztást: az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, 11 és 15 óra között senki se tartózkodjon a tűző napon óvintézkedések nélkül. Ezekben a napokban fokozottan igaz, amit a rendőrség is hangsúlyoz: egyetlen percre se hagyjunk gyermeket a lezárt kocsiban, még akkor sem, ha az ablakot résnyire letekerjük. Kiskunhalason nem történt tragédia, a tompai asszony tisztában volt a veszéllyel, így ahelyett, hogy maga próbált volna meg segítséget szerezni, és az ajtónyitással bajlódni, azonnal a legjobb helyre fordult, a rendőrökhöz, akik pillanatok alatt intézkedhettek.