Először árulta el a kemecsei Gabriella: teherbe esett a férfitól, aki megvakította

Lakatos Gabriellát brutális kegyetlenséggel vakította meg volt párja: Gy. Attila egyszerűen kitépte a kemecsei édesanya szemét. A férfi korábban egy alkalommal el is rabolta és fogva tartotta őt. Most a bíróság ez utóbbi ügy miatt ült össze.

Gabriella részletesen mesélt arról, milyen szörnyűségeket művelt vele a férfi.

– Egy alkalommal vezetői engedély nélkül vezetett, a rendőrök pedig elkapták. 45 ezer forintra bírságolták. Az egyik durva bántalmazás előtt megbeszéltük, hogy találkozunk a temetőnél. Kisminkelve, szépen felöltözve jelentem meg, mert hivatalos voltam egy születésnapra. Beültem a kocsiba hozzá, ő pedig folyamatosan húzott magához. Azt mondtam, üljünk be Kemecsén egy büfébe, de annak előtere tele volt rendőrökkel. Nem akart oda menni, inkább Nyíregyháza felé vette az irányt – kezdte Gabriella az eset beszámolóját.

Terhes voltam tőle, de ezt nem mondtam el neki – tette hozzá. Erről most beszélt először, talán magát Gy. Attilát is meglepetésként érte. A férfit Gabriella egyébként következetesen Balázsként emlegeti. Mint a bírónak elmagyarázta: neki annak idején ezen a néven mutatkozott be, az igazit eltitkolva, és ő emiatt így szokta meg.

– Ki akartam szállni az autóból. Elkapta a bal lábamat. Hosszú csizma volt rajtam. Az unokatestvérei lenyomták a fejemet, úgy, hogy a csatt darabokra tört. Attila vállán volt egy piros övtáska. Abból elővett egy kést. Nagyon féltem. A pengét a fejemhez tartotta, és azt mondta: "Megöllek elveszem az életedet!" – folytatta, hozzátéve: a férfinek unokatestvérei segítettek. Elvették a nő telefonját, kivették a SIM-kártyáját.

– Ha Balázs két unokatestvére nincs, az elrablásom sem történik meg – összegezett Gabriella.

A fiatal édesanya a Balázsként emlegetett Gy. Attila iránt érzett érzéseiről is vallott.

– Soha nem titkoltam, hogy szerettem ezt az embert. Terhes voltam tőle, és többször voltam a börtönben, miután az elrablásom miatt letartóztatták. Balázs aztán azt mondta, hogy rákos, és még szeretne elmenni a gyermeke ballagására. Én anya vagyok. Balázs kislányával is törődtem. Sok mindent vettem neki. Az idegrendszerem teljesen tönkre ment. Balázs családja győzködött, hogy a Balázzsal közös gyereket ne vetessem el.

Olyan idegállapotban voltam, hogy végül elvetéltem.

– Én nagyon szeretem a gyerekemet, anya vagyok. Vállaltam a veszélyt, azt mondtam Balázsnak, megöl, akkor is megyek a lányomhoz, hogy még láthassam – mondta Gabriella, és ebben a pillanatban keserves sírásban tört ki. A jogi képviselője odalépett hozzá, és megkérdezte, kér-e szünetet. A lány viszont erős volt, és azt mondta, folytatni szeretné a vallomást. Ezt hallva Gabriella egy jelenlevő családtagja szintén zokogni kezdett.

A vádlottak ügyvédje megkérdezte, hogy Gabriella miért csak Gy. Attila megbüntetését kérte, amikor feljelentést tett. Azt felelte, hogy korábban azt hitte, ők is félnek a férfitől, és őket is befolyásolta, de később rájött, hogy ez nem így volt.