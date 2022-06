Igazi sztárparádé Margitszigeti Szabadtéri Színpadon

Az előadás a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon debütált júniusban, Gubik Petra mellett olyan színészekkel, mint Miklósa Erika, Polyák Lilla, Szente Vajk, Veréb Tamás, Náray Erika, Serbán Attila és Ember Márk. Szente Vajk író-rendezőként működik közre a darabban, aminek társszövegírója Galambos Attila, zeneszerzője Juhász Levente, producere Szabó László, a koreográfusa pedig Túri Lajos Péter.

“Jutalomfalat” ez a szerep Plankenhorst Alfonsine szerepe igazi ajándék a színésznő számára.

– Alfonsine szerepe egy újabb lépcsőfok nekem. Természetesen, mikor megkaptam a szerepet, felidéztem a gyermekkori élményeimet a könyv és a film tekintetében is. Béres Ilona példakép számomra, emlékezetes alakítást nyújtott ebben a szerepben is - mesélte Petra a Metropolnak.

@Metropol

Emblematikus figurája a történetnek. Amikor az első próbán a rendező megkérdezte, hogy melyikünk készült fel az eredeti műből, illetve filmből, feltettük a kezünket. Ekkor mondta, hogy nagyon jó, akkor most tegyük is félre a bennünk kialakult képeket. A Kőszívű musical mai köntösben mutatja be Jókai Mór regényét, ezzel közelebb hozva a könyvet a fiatal korosztályhoz.

-A legnagyobb kihívás számomra a darab muzikális része volt, Juhász Levente a darab zeneszerzője, a szerepkottámat illetve nem fukarkodott sem hangterjedelemben, sem nehézségi fokozatban. Ehhez pedig társul egy labilis idegállapotú nő folyamatos harca önmagával és az élet igazságtalanságaival szemben, düh és érzelmi kitörésekkel fűszerezve, amit erőskezű édesanyja próbál kontroll alatt tartani. Előadásban ezt valóban nem kis munka egybegyúrni. -

Praktikákat vet be Petra ráadásul két hétig náthásan próbált, így rengeteg praktikát kifejlesztett ahhoz, hogy a nézők semmit ne lássanak – és halljanak – a megfázásából.

– Egy egész hátizsáknyi csodaszer van ilyenkor nálam, az inhalátor például rengeteget segít. De ami a leginkább jót tesz a szervezetemnek és a lelkemnek, az a sóbarlang. Néhány napja volt egy órám, amikor elszabadulhattam, és ez többet adott számomra, mint egy egész napos pihenés – fogalmazott.

@Metropol

Egyensúly a magánélet és a munka között A színésznőnek az utóbbi időben kevés ideje jut a magánéletére, minden napját a munka teszi ki, de ő ezt egyáltalán nem bánja.

– A koronavírus időszakában megfogadtam, hogy egészséges egyensúlyt teremtek a munka és a magánéletem között. Előtte ez nehezen ment, volt olyan nyár, amikor egyáltalán nem jutott időm a pihenésre. Tudtam, hogy ez hosszútávon nem egészséges, ezért az utóbbi két évben naptárt vezetek, amiben beosztom, hogy mikor dolgozom és mikor szakítok időt egy kis kikapcsolódásra. Szerencsére idén nyáron jut időm a nyaralásra is; igaz, nem hetekre, de manapság már bűntudat nélkül adok időt magamnak a feltöltődésre is.