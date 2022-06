Pasik hűségét tesztelem, nem hiszed el, hányan utasítanak vissza

Nem mindennapi "mellékállása" van egy fiatal lánynak: azzal tölti a szabadidejét, hogy pasikra írogat rá, hogy letesztelje a hűségüket. Persze nem hobbiból, saját szórakoztatására teszi mindezt, hanem a barátnők felkérésére.

Az angliai Essexben élő Georgia Rose egy hónapja kezdett bele párok kapcsolatának letesztelésébe. Azóta olyannyira belejött, és olyannyira elterjedt, hogy ezzel foglalkozik, hogy saját bevallása szerint naponta akár 200 lány is ráír emiatt. Természetesen nem vállal el minden felkérést, amiket pedig elvállal, komolyan veszi. A módszere jellemzően az, hogy valamilyen átlátszó indokkal ráír a pasikra, elkezdi őket faggatni, akik bizony rendszerint bele is mennek a találkába.

Volt olyan tesztalany, aki egy ötéves kapcsolatot tagadott le, és kész volt Georgiával egy hotelben találkozni, míg egy másik srác ugyan bevallotta, hogy van barátnője, de ennek ellenére azt írta neki: nem látja, miért ne ismerhetnék meg egymást jobban. Georgia jól tudta: a srác barátnője terhes, az említett (sikeres) csábítás pedig épp a baba nemét felfedő parti előtti napon történt.

– Ő volt az egyik első lány, aki kapcsolatba lépett velem, és elmondta: csak a gyerek miatt jöttek össze újra. Bizonytalan voltam, mert egy gyerek is volt a dologban, így megkérdeztem, teljesen biztos-e abban, hogy ezt akarja, mire ő azt felelte, tudnia kell – idézte fel z emlékezetes esetet Georgia a Daily Starnak. Egyébként ez az eset volt az, ami a TikTokon is népszerűségt hozott neki: az erről szóló videóján már közel ötmillió megtekintés van.

Elkeserítő arány

A csábító arról is beszámolt, eddig nagyjából 20 hűségtesztben vett részt, igen aggasztó végeredménnyel: mindössze 7 vagy 8 férfi volt az, aki egyértelműen elzárkózott a félrelépéstől. Ők vagy blokkolták Georgia üzeneteit, vagy azonnal szóltak róla a barátnőjüknek. Mindez azt jelenti, hogy a teszteltek 60 százaléka nyitott volt bármire. Persze utólag azzal védekeznek a pasik, hogy a beszélgetés még nem hűtlenség, és amíg nem került sor testiségre, de Georgia Rose szerint ez is hűtlenség – és bizony a teszteltető barátnők is ezen a véleményen vannak.

Rose amúgy jelenleg maga is szingli, és épp ő maga is átélte már jó párszor, milyen, ha az embert megcsalják – nagy valószínűséggel épp ezért igyekszik segíteni a sorstársainak.