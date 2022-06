Hagyta kihűlni saját fiát a Baranya megyei édesanya, holtan találták meg

Emberölés miatt bíróság elé állítják azt az asszonyt, aki hagyta kihűlni saját fiát. A Pécsi Törvényszék emelt vádat N. I.-nével szemben, aki a fiával élt egy elhanyagolt házban, és néhány forintjuk is a fia szenvedélyére ment el, az italra. Emiatt sokszor vesztek össze, a fiú pedig többször elverte anyját, aki egyszer sem jelezte ezt sehol.

Bár volt még egy gyermeke, ő sem avatkozott bele a konfliktusba. Néha segítette őket némi pénzzel úgy, hogy azt a szomszédnak adta oda, aki többszöri kis részletben adta azt át a nőnek.

2021 novemberében a férfi magatehetetlenül hevert a földön, miután elesett, és nem is bírt felkelni a padlóról, de anyja sem bírta felállítani. Sőt, otthagyta a fűtetlen szobában, ahol csupán 11 fok volt, épp mint kint, nem is takarta be, vagy gondoskodott róla más módon.

Annak ellenére, hogy még aznap átment a segítő szomszédhoz pénzt kérni, azt mondta, minden rendben, vagyis elhallgatta, hogy a fia a házban magatehetetlenül fekszik.

3 nappal később azonban a templomból hazaindulva odaszólt a sekrestyésnek:

„Csendítsen a fiam miatt, mert elpatkolt”.

Ezután a templomból hívták a rendőröket, akik a szobában találták meg a férfi holttestét.

Bár nem volt egészséges, betegségei önmagukban nem okoztak volna halált, ha a nő idejében segítséget hív, vagy legalább befűtött volna, a férfi túlélte volna az esetet.

Az ügyészség szerint a nő enyhe fokú szellemi leépülésben szenved.