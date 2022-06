Folytatja az autósok üldözését a baloldali városvezetés Budapesten, dugódíjjal fenyegetnek

A dugódíj ötletét először Demszky Gábor, korábbi SZDSZ-es polgármester vetette föl, a 4-es metró átadásával párhuzamos intézkedésként, azonban a fővárosi autósok megadóztatását az őt követő Tarlós István fideszes polgármester megakadályozta. Karácsony Gergely azonban 2019 októberében, megválasztása után néhány nappal azonnal belengette az autósokat sújtó megszorító intézkedést: „Előbb-utóbb mindenképpen be kell vezetni a dugódíjat Budapesten, ez a programomban is szerepel” – nyilatkozta, igaz a programjában nem ez szerepelt, hanem az, hogy társadalmi vitát kíván indítani a „behajtási díjról”. Most úgy tűnik, elérkezettnek látta az időt, hogy a mindenfajta társadalmi vita és szakmai egyeztetés nélküli, újabb és újabb elemekkel bővülő autósüldözés következő lépéseként bevezesse a dugódíjat.

Sorozatban nyilatkoznak a dugódíjról Karácsony helyettesei

A főpolgármester – talán a pesti alsó-rakpart és a Lánchíd végleges lezárása kapcsán kitört általános felháborodás miatt – ezúttal a háttérben maradva, helyetteseivel mondatta ki: szükséges bevezetni a dugódíjat.

Bősz Anett, Karácsony Gergely DK-s helyettese az ATV-ben beszélt arról, hogy kényszeríteni kéne az autósokat a kiszállásra. „Én nagyon nagy előrelépésnek tartanám a sokféle ösztönzőt, ami abba az irányba tolná a magyarokat, hogy minél többször hagyják maguk mögött az autót és üljenek át tömegközlekedési eszközökre” – fogalmazott.

Kerpel-Fronius Gábor, a főpolgármester momentumos helyettese ugyancsak az ATV-ben elmondta, hogy pártja régóta szorgalmazza a dugódíj bevezetését. „Ezzel együtt mi szeretnénk erről beszélni a ciklus végéig. Általában arról, hogy a nagy káros kibocsátású autók a fővárosban való közlekedése, az milyen hatással van, mit lehet tenni ellene... Egyébként a főpolgármesteri programban is volt ilyen, a Momentum általam képviselt Budapest 2.0 programjában úgy hívtuk, hogy használatarányos útdíjat kell bevezetni” – idézte fel pártja autósellenes javaslatát.

Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes feladata volt bejelenteni múlt hétvégén, hogy Budapest csatlakozik a Városok Energiatakarékossági Sprintje elnevezésű brüsszeli kezdeményezéshez. Ennek kapcsán beszélt arról, hogy jó lenne, ha kevesebbet használnák autóikat a budapestiek. „Abba szeretnénk a lakosságot és a budapestieket is bevonni, hogy mindenki a maga területén gondolja végig, hogy hol tud egy kicsivel kevesebb energiát fogyasztani. Akár az autóhasználat mérséklésével, akár az otthoni fűtési, hűtési, főzési szokásoknak az újragondolásával.” – mondta a „tengerbenlovaglós” luxusnyaralásáról elhíresült MSZP-s politikus.

(Metropol)