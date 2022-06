A dokik azt hitték, csak rendetlenkedik a gyomra, kiderült, egy halálos betegség támadta meg

Hónapokig nyugtatták azzal a fiatal édesanyát: nem kell aggódnia, csak összeszedett valamilyen gyomorfertőzést. Amikor kiderült, hogy valójában rákos, már negyedik stádiumban volt. Azonnal műtétet hajtottak rajta végre, ám így sem tudták teljesen legyőzni a gyilkos kórt. A gyomorrák túlélési esélye a negyedik stádiumban öt év alatt 14 százalék, a Sydney-ben élő Gemma Farquhar pedig már két éven túl van. Azóta annak szentelte az életét, hogy minél több emberhez eljuttassa történetét, és a korai felismerés fontosságát.

Gemma 2020 januárjában lett először rosszul. Az éjjel kijött belőle a pizza, amit korábban evett, méghozzá rendkívül erőszakos módon. Amikor márciusban mindez újra megesett vele, orvoshoz fordult. A dokik azt mondták neki, semmi gond, csak valami gyomorfertőzést szedhetett össze. A kétgyermekes, akkor mindössze 35 éves nő nem volt elégedett a válasszal, így kért egy vérvételt, valamint allergológushoz és gasztroenterológus fordult. Előbbi kizárta, hogy allergia okozná a tüneteit, utóbbi pedig növényi eredetű gyógyszert írt fel emésztési zavarokra. Noha kértek újabb vérképet, azt később a háziorvos úgy értékelte ki, hogy minden rendben van.

Hónapokkal később derült ki a halálos betegség

Végül áprilisban, amikor már olyan erős hasgörcsök kínozták, hogy meglenni is alig tudott, emellett étvágya sem volt és mindent kihányt, ismét orvoshoz fordult. Ekkor már több vizsgálatot rendeltek el, melyek végül kimutatták a rosszullétek valódi okát: rák.

Sokkolt és képtelen voltam elhinni. Sírtam és rettegem az ismeretlentől – mesélte a Daily Mail Australiának a fiatal édesanya, akin azonnal életmentő műtétet hajtottak végre, majd ezt követően megkezdték a kemoterápiás kezelését is. Sajnos ekkor derült ki, hogy az eredetileg harmadik stádiumúnak diagnosztizált gyomorrák átterjedt a petefészkére, így átsorolták negyedik stádiumba.

– Az is kiderült, hogy egy nagyon agresszív mutációval van az orvosoknak dolga, ami a betegek 10 százalékának van. BRAFv600e a neve, és sokkal gyorsabban terjed – magyarázta Gemma, akinek sajnos azóta a tüdejében is megjelent a tumor, ő azonban nem hajlandó feladni a küzdelmet, már csak gyermekei miatt sem. Harcát közösségi oldalain is dokumentálja.