Szexuálisan molesztálta gyermekeit a rendőrgyilkos, de barátnője, így is jó embernek tarja

Németh István a vád szerint egy Budapesthez közeli erdős részen egy anyagi vitát követően éghető anyaggal locsolta le hajléktalantársát, majd felgyújtotta őt. Akkor már hiába hívta a tűzoltókat, és hiába próbálta ő maga is elfojtani a lángokat, a sértett olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy napokkal később meghalt a kórházban.

A bűnöző már korábban is állt a bíróság előtt gyilkosságért. Akkor még létezett a halálbüntetés Magyarországon, de mivel a bűncselekmények elkövetése napján csupán a 19. életévét taposta, a szabályozás szerint rá nem szabhatták ki a legszigorúbb büntetést. A két bűntárást felakasztották, az ítélet végr+ehajtásáról Németh a rádióból értesült börtöncellájában. Akkor úgy érezte, lelke egy darabja szintén bitóra került, mert korábban soha nem tapasztalt magány lett rajta úrrá. Összesen 21 évet töltött börtönben, aztán megadták neki az esélyt az újrakezdésre.

Egy ideig Győrben élt, még élettársra is talált, akitől gyermekei születtek. Nem bizonyult mintaapának. Ha pénzt szerzett valahonnan, fontosabbnak tartotta, hogy teletankolja autóját, mint azt, hogy enni vegyen a családjának. Később molesztálta is gyermekeit.

Németh István a saját állítása szerint megpróbált jó útra térni, de nagyon úgy tűnik, hogy kudarcot vallott. Sosem voltak igazi barátai, talán ezért is verődött az István Kórházban vele együtt dolgozó Soós Lajos mellé. A férfiben egyfajta apafigurát látott, és talán a már akkor komoly bűnözői múlttal rendelkező férfi előélete is elnyerte a tetszését. György Józseffel kiegészülve a rendszerváltás előtti évtizedek legveszedelmesebb triójának tartották, és tartják a mai napig is őket. A történelem egyszerűen rendőrgyilkosokként emlegeti őket.

Megérkezett a bíróságra a korábban rendőrgyilkosságért elítélt, most ismét emberöléssel vádolt Németh István volt élettársa. A 36 éves nő nem kívánt egykori szerelme ellen vallani. Andrea a Borsnak elmondta: nem fél Németh Istvántól, de elítéli, amit tett.

A párom csinált butaságokat, de jó ember! - fogalmazott a jelenleg hajléktalanként élő Andrea.

Tóth Erzsébet bírónő Andrea egy korábbi vallomását olvasta fel. Ebből többek között az is kiderül, hogy Némethnek egy közös ismerősük mutatta be. Kapcsolatukból egy fiú és egy lány született.

Kezdetben nem volt baj Istvánnal, de aztán elkezdte verni a gyerekeket. Főleg Tündit bántotta, őt kevésbé szerette, mint Ádámot. Volt, hogy engem is megvert, és megfenyegetett, hogy előveszi a kést - hangzott el.

Andrea vallomásában az is elhangzott, hogy megesett, hogy Németh meztelenül dobta őt ki egy autóból egy rosszul elsült szexuális együttlét közben.

Miközben a bírónő a drámai részleteket felolvasta, a monitoron jól látszott, hogy Németh lehajtott fejjel hallgatta. Németh tagadja, hogy bántotta volna a gyerekeket és Andreát.

Éppen Andrea volt az, aki rendszeresen büntette őket! Minden szava hazugság!

A gyilkossággal kapcsolatban Andrea még azt mondta, a nyomozóknak, hogy látta a tüzet, de azt nem tudja, ki gyújtotta azt.