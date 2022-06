Családi nyaralás közben próbálták elrabolni a 2 éves gyermeket

Az írországi Sophie Dawes és férje, Dean Cremin a törökországi Antalyán töltötte jól megérdemelt pihenését a szálloda egyéb vendégeivel közösen elfogyasztott italok társaságában, mikor a paradicsomi idill hirtelen a megtestesült pokollá változott – írja a The Sun.

Mindenre elszántak

A rémálom vakációjuk második estéjén következett be, amikor is tipegő gyermekük, a kétéves Evie egy széken ült, és édesanyja telefonján fogyasztott valami gyermekeknek szóló tartalmat – a párt természetesen 5 és 8 esztendős fiaik is elkísérték az útra.

Ekkor történt ugyanis, hogy két „tagbaszakadt” férfi megjelent az asztaluknál és balhézni kezdtek. Szerencsére nem sikerült teljesen elterelniük az asszony figyelmét, így a nő a saját szemével nézte végig, ahogyan

egy harmadik férfi törölközőt csavar a kis Evie fejére, majd felkapja és elrohan vele.

A gyermek végül egy német turistacsoport közbenjárásával menekült meg, melynek tagjai egy bokorban bújtatták el az elrabolt gyermeket szülei újbóli felbukkanásáig.

A dráma azonban itt még nem ért véget, a férfiak ugyanis

még egyszer megkísérelték elragadni Evie-t, méghozzá egy liftből,

melybe a gyermek egy ismerős házaspárral, Phil és Elaine Brady-vel szállt be.

Mint az később kiderült, a hotel még csak be sem jelentette az eseteket a törökországi ír nagykövetségnél – az ügyben jelenleg a házaspár anyaországának rendőrsége nyomoz.