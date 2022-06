A forró buszban felejtett kislány tragédiája: Bukott rendőr a sofőr

Az egész országot megrázta, hogy pénteken elhunyt az a 4 éves kislány, akit a tomajmonostori óvoda kisbuszában felejtettek. Inez majdnem 8 órát töltött el a járműbe zárva, ami a nagy melegben akár 50 fokosra is felhevülhetett. Miután rátaláltak, életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba, ám szervezete feladta a harcot. A szakértők szerint a keringés összeomlása vezethetett a kislány halálához.

A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz, a kisbusz sofőrjét a tragédia napján gyanúsítottként hallgatták ki. A szóbeszéd szerint nem ez volt az első eset, hogy az 56 éves sofőr a kislányt a buszon felejtette. Pár héttel ezelőtt a szülők egyik délután arról kaptak telefont, hogy Tiszaderzs helyett véletlenül Kunhegyesre vitte a gyermeket, a nagymamának kellett érte kocsival mennie.

A legmegdöbbentőbb mégis az, hogy a tragédia reggelén állítólag két nyolcadik osztályos tanuló szólt neki, hogy egy gyermek fennmaradt a buszon, a férfi azonban nem foglalkozott ezzel, bezárta a buszt.

Több sajtóorgánum is beszámolt róla, hogy a felelőtlen sofőr a történtek után teljesen összeomlott, hétvégére pedig az is kiderült, hogy pszichiátrián kezelik a férfit. Most pedig egy újabb információ is napvilágot látott róla.

„A sofőr kirúgott rendőr, mert jogellenes cselekedeteket követett el a szervezetben. A munkáltatója pontosan tudta ezt, ennek ellenére ilyen felelősségteljes munkakörbe felvette” – írta nyilvános posztjában Varga-Damn Andrea, aki mint írja, igyekezett minél több információt megtudni a tragédiáról. A Ripost is utánajárt ennek az információnak, amit egy neve elhallgatását kérő forrás szintén megerősített. „Hallottam én is erről. Úgy tudom, ez 20 évvel ezelőtt történt, és csak rövid ideig szolgált rendőrként, mert hanyag szolgálat és ellátás miatt kirúgták” – mondta.

Bár a férfi akár öt év börtönt is kaphatna, a Borsnak az ismert jogász, Borbély Zoltán azt mondta, ezt nem tartja valószínűnek.

„A buszvezető tettét kétféleképpen is minősíthetik. Elítélhetik gondatlanságból elkövetett emberölésért, de valószínűbb, hogy foglalkoztatás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetésért kell majd felelnie. Mindkét cselekmény felső büntetési tétele öt év. A bírói gyakorlat általában az, hogy az elkövető végül nem kerül börtönbe, mert a büntetése végrehajtását felfüggesztik” – nyilatkozta lapnak a szakértő.