Brutális látvány: 14 éven keresztül csak gyorséttermi kaját evett, ez lett az eredménye

14 éves korától egészen 28 éves koráig kizárólag gyorséttermi kajákon – hamburgereken, sült krumplin, nuggetsen, turmixon – élt egy fiatal férfi, ennek pedig meg is lett az eredménye. A mélypontot akkor érte el, amikor 215 kilósan már képtelen volt önmagáról gondoskodni: képtelen volt lezuhanyozni, felöltözni, beülni a kocsijába segítség nélkül. A nap 24 órájából 23-at az ágyban töltött, végül már csak vécére járt ki, valamint a hűtőhöz. Ekkor döntött úgy a most 31 éves ausztrál Damian Burgoyne, hogy elég volt, ideje új életet kezdenie.

Azóta maga mögött hagyta brutális túlsúlyát, Instagram-oldalán azonban a mai napig rendszeresen oszt meg előtte-utána fotókat követőinek, bizonyos szempontból elrettentésképp, illetve tanulságként.

Damiant és négy fiútestvérét egyedül nevelte az édesanyja. Míg a többiek vékonyak voltak, ő már gyerekként is húsosabb volt, pedig ugyanazt ette, amit a tesói. Azonban 14 éves korában került igazán lejtőre, amikor megkapta élete első állását, méghozzá egy gyorsétteremben. Azóta gyakorlatilag csak ott evett közel másfél évtizeden keresztül. Mint magyarázta a Mirrornak, ez olcsóbbnak tűnt, mint piacra vagy élelmiszerboltba járni, és kényelmesebb volt, mint házhoz rendelni valami rendes ételt.

Saját bevallása szerint átszámítva több mint 66 millió forintot költhetett el gyorskajákra: napi háromszor tankolt fel nem kis adagokból. Ennek sajnos meg is lett az eredménye: míg a testsúlya növekedett, az önbizalma csökkent és az egészsége is látványosan romlásnak indult. Legsötétebb óráiban már nem csak a kilókkal, de a depresszióval is meg kellett küzdenie.

Nem éltem, csak léteztem. Néha azt kívántam, bárcsak ne ébrednék fel többet.

Aztán meglepő módon épp egy túlsúlyos emberekről szóló műsor, az Élet 250 kiló felett volt az, ami elindította a gyógyulás útján. Ezt nézve döntötte el: képes változtatni.

Első lépésként egy gyomorszűkítő műtéten esett át, majd pedig a felesleges bőrt távolították el a testéről. Fél év alatt 130 kilótól szabadult meg. Fogyásának története sokakat inspirál azóta is.