Utolérte végzete a brutális rendőrgyilkost: Újra bíróság előtt áll Németh István

Távmeghallgatásban vesz részt a tárgyaláson az emberöléssel vádolt Németh István a Fővárosi Törvényszéken. 1980-ban rendőrgyilkosságért éppen csak megúszta a halálbüntetést. Az új ügyben minden esélye megvan a tényleges életfogytiglanra.

Németh István a kétezres évek elején büszkén szerepelt a médiában, most azonban azt sem engedte, hogy a monitoron megjelenő arcát mutassuk. A mai napon a tervek szerint tanúkat hallgatnak meg, a vádlott zárkatársait.

Fotó: Knap

Némethre nagy valószínűséggel tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetés vár, amennyiben a bíróság bűnösnek mondja ki. A vád szerint még 2018. augusztus 10-én este egy budai erdős területen valamin összeveszett egy hajléktalantársával, majd ádáz verekedés vette kezdetét. Németh István adott is meg kapott is, végül úgy döntött, hogy erőteljesebb módszerrel tesz pontot a vita végére. Az ellenlábasát leöntötte valamilyen éghető folyadékkal, majd meggyújtotta. Később értesítette a tűzoltókat, akik mentőt is kértek a helyszínre. A sértett két nappal később a kórházban halt meg.

Németh István jól ismert a magyar kriminalisztika iránt érdeklődők körében. Ő a Soós Lajos-féle rendőrgyilkos trió egyetlen élő tagja.

A banda névadóját és György Józsefet kötél általi halálra ítélték, és 1980. október 1-jén kivégezték. Némethet csak azért nem juttatták hóhérkézre, mert az akkori gyilkosságok idején még nem töltötte be a 20. életévét, és a hajdani szabályok szerint meg kellett adni neki az esélyt az újrakezdésre. Társai felakasztásáról a börtönben értesült, és mint azt munkatársunknak korábban elmondta, egy addig sosem érzett magányosság lett úrrá rajta. A rácsok mögött megtanult orgonálni, de a szabadulása után nem sikerült komolyabb kántorkarriert befutnia. Különböző alkalmi munkákból tartotta el magát, volt, hogy lufit árult a város ligetben. Összeismerkedett egy nővel, akivel családot alapított, de nem bizonyult alkalmasnak az apa szerepre. Az élettársával kibékíthetetlenül összeveszett, majd utcára került, és végül kiderült, hogy a börtönben nem sikerült megváltoznia.