Újabb nagy nevekkel rukkolt elő az EXIT Fesztivál, itt vannak a 2022-es Dance Arena fellépői

Megérkeztek a díjnyertes újvidéki fesztivál legújabb fellépői, így már majdnem teljes az MTS Dance Arena programja. Számos nemzetközi előadó először lép majd fel az epikus színpadon, ezzel is tovább színesítve a július 7-10. között zajló fesztivál zenei felhozatalát. Érkezik a péterváradi erődbe többek között Adam Beyer b2b Enrico Sangiuliano, Mochakk, Blond:ish, Stephan Bodzin (live) és Artbat a már bejelentett ANNA b2b Sama 'Abdulhadi, Anfisa Letyago, Reiner Zonneveld (live), Maceo Plex, Denis Sulta, Brina Knauss, Honey Dijon, Mathame, Boris Brejcha, Monolink és Satori mellé.



A No Sleep helyszín is újabb nevekkel bővült, csatlakozott a fellépők sorához Gerd Janson, DJ Tennis, Andhim, BĘÃTFÓØT Live, így garantáltan hajnalig tart majd a buli.



A két kultikus színpad mellett az Urban Bug is több mint 30 helyi- és régiós fellépő nevével gyarapodott.

A most bejelentett fellépők igazán egyedülálló line uphoz csatlakoznak, hiszen a EXIT szervezői már korábban közzé tették az esemény legnagyobb sztárjait: Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reiner Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Mathame, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone és még sok más izgalmas előadót. A fesztivál idei szlogenje “Together always”, azaz “Örökké együtt”, ami július 7. és 10. között végre meg is valósulhat a péterváradi erőd falai között.

MTS DANCE ARENA



Az EXIT nemzetközileg elismert MTS Dance Arena színpada gazdag múltra tekint vissza, ha a világ legvadabb bulijainak helyszínét keressük. A korábbi években játszott már itt David Guetta, Carl Cox, Nina Kraviz, Peggy Gou, Avicii, csak hogy párat említsünk. A 2022-es fesztivál sem lesz kivétel, Adam Beyer b2b Enrico Sangiuliano, Mochakk és Blond:ish csatlakozik a már bejelentett Honey Dijon, Maceo Plex, Denis Sulta és a többiek mellé. Vasárnap este az ukrán szupersztár duó, az Artbat zárja a színpad műsorát minden buli legnagyobbjaként.



A Drumcode alapítója, a nemzetközileg imádott svéd DJ/producer, Adam Beyer megerősítette, hogy b2b játszanak majd az utánozhatatlan olasz Drumcode-tag Enrico Sangiulianoval, ami határozottan az egyik legjobban várt produkció lesz az MTS Dance Arenaban. Csatlakozik a sorhoz a brazil DJ/producer Mochakk, a német DJ Stephan Bodzin egy különleges élő show-val, az ukrán elektronikus duó, Artbat és az utánozhatatlan kanadai producer, Blond:ish is, így a Dance Arena egy a fesztivál legkihagyhatatlanabb színpadai közül 2022-ben.



NO SLEEP NOVI SAD SZÍNPAD



Az elmúlt 6 évben a No Sleep Novi Sad a világ leghíresebb klubjait hozta el az EXIT péterváradi erődjébe, és 2022-ben az eddigi legizgalmasabb összeállításukkal még magasabbra kívánják tenni a mércét. Az EXIT Fesztivál második legnagyobb táncszínpadának lenni nem könnyű feladat, de az elmúlt években olyan klubok megjelenésével, mint mondjuk a Fuse, Avant-Garde, Tresor vagy éppen a Concrete, a No Sleep Novi Sad elkápráztatta az itt bulizókat és ez idén sem lesz másképp.



A No Sleep Stage lesz az eddigi legnagyobb – csütörtökön, azaz július 7-én Manfredi Romano Life & Death kiadója és márkája veszi át az irányítást, és magával hozza a legnagyobb nemzetközi tehetségeket, köztük BĘÃTFÓØT (Live), DJ Tennis, Budino és Gerd Janson.



Pénteken (július 8-án) nem más, mint a párizsi hard techno uralja a színpadot, a Possession-nek köszönhetően, akik a tánczenében feszegetik a nemiség korlátjait, olyanokkal, mint a brit technokirály, Dax J vagy Hector Oaks, Parfait, Katalina, Muhi és Cera Khin DJ-ként.



Július 9-én, szombaton Berlin megkerülhetetlen tánctere, a Watergate veszi át a kormányt – a szokásos sztárfelállással, köztük Andhim, Adana Twins, Biesmans (Live), Stephan Jolk és Kristin Velvet b2b Jamiie.



Vasárnap (július 10.) az utolsó este a madridi klub kolosszális erőműve, a Fabrik mutatja be havi éjszakai Code-ját, hogy az igazi spanyol stílusban búcsúztassák a fesztivált. Hihetetlen DJ-k névsorát hozzák magukkal, köztük olyanokat, mint Indira Paganotto, Shdw & Obscure Shape, Airod és Cesar Almena b2b Nuke.



Az EXIT egy nemzetközileg is elismert zenei fesztivál, és az EU Festival Awards többszörös nyertese. Gazdag 20 éves története során az EXIT számos olyan hatalmas zenei legendát látott vendégül, mint a The Cure, The Prodigy, a Guns N' Roses, David Guetta, a Sex Pistols, a Grace Jones, az Arctic Monkeys, Peggy Gou, The Killers, Carl Cox, Avicci, Nina Kraviz és még sokan mások, az elektronikus zene legnagyobb nevei is, akik természetesen a világhírű Dance Arena színpadán léptek fel. Az EXIT Fesztivál otthona Újvidék, az idei Európa Kulturális Fővárosa és Újvidék második legnagyobb városa – a helyszín pedig egy gyönyörű, 17. századi péterváradi erőd a Duna partján.



Több, mint 1000 fellépő, 40 színpadon lép fel a 2022-es EXIT Fesztiválon, ami a 2022-es fesztivál naptárak kihagyhatatlan része lett.



A magyar látogatók különösen fontosak az EXIT számára, ezért nekik kedvezményes árú bérleteket biztosítanak a magyar hivatalos jegyterjesztő partneren keresztül, a Festival Travel webshopjában. Hamarosan már elérhetőek a kedvezményes árú jegyek. A négynapos jegyek már 95 €-tól kaphatók. Egynapos jegyek július 8-ára, péntekre Nick Cave and the Bad Seeds napjára 34 € áron is elérhetőek. Az EXIT-ről további részletekért az exitfest.org oldalon olvashatók.