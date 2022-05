"Szeretlek" - mondta a kétgyermekes édesapa a feleségének és elment meghalni

Sam Stables számára mindig is álomkarrier volt farmernek lenni, de a valóság kis híján tönkretette. A kimerítő munkaidő és az elszigeteltség nyomasztotta, és úgy érezte, hogy még a legközelebbi családjával és barátaival sem tud beszélni, nem látta a kiutat.

Egy nap, amikor felesége, Emily dolgozott, Sam arra készült, hogy kioltja az életét. Felhívta a feleségét, azt mondta neki, "szeretlek", majd öngyilkosságra készült. Emily azonban valamit megérezhetett a hangsúlyából és a hangulatából, ugyanis azonnal riasztotta a szomszédokat, akik még időben megtalálták Samet.

„A gazdálkodással sok minden nem a mi irányításunk alatt áll” – mondja Emily (40). „Ez lehet az időjárás, a termények kihalása, a kiszámíthatatlan árak. Ráadásul, ha egész nap kint legelteti a nyájat a szántóföldön vagy traktoron, nagyon magányos lehet. Úgy gondolom, hogy ha a mentális egészséggel kapcsolatos megbélyegzés nem lett volna olyan erős, akkor Sam még azelőtt segítséget kért volna, mielőtt a dolgok válságpontra jutottak volna.”

Sam hozzáteszi: „A gazdálkodókat gyakran nagydarab, termetes embereknek tekintik, akik képesek megküzdeni az időjárással, ezért fontos, hogy megtörjük a mentális egészséggel kapcsolatos megbélyegzést. Én magam vagyok a példa rá: a legnagyobb fiú, és tudok sírni, mint egy kisbaba."

Sam tapasztalata túlságosan is tudatosította a párban, hogy a gazdálkodók számára hiányzik a mentális egészségügyi támogatás. Így hát megalapították saját jótékonysági szervezetüket, a We Are Farming Minds-t, a herefordshire-i birtokon, ahol gazdálkodnak.