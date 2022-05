Sátori Roxána: A honvágy hozott haza

Név: Sátori Roxána

Lakhely: Szárliget

Életkor: 28

Magasság: 169 cm

Csillagjegy: Oroszlán

Kedvenc étel: Sushi

Kedvenc ital: Kávé

Kedvenc zene: mindenevő

Kedvenc parfüm: Chanel Mademoiselle

Sátori Roxána vagyok, 28 éves és Szárligeten lakom. Hálózatépítőként dolgozom főállásban, tavaly április óta. A végzettségem közgazdász. A Budapesti Gazdasági Főiskolán turizmus- vendéglátós szakon szálloda szakirányon végeztem. Svájcban éltem majdnem 3 évig, kint volt saját vállalkozásom, innen jött a vállalkozás iránti szeretet.

Először egy fél éves szakmai gyakorlatra mentem ki. Aztán visszaköltöztem és egy Nemzetközi magániskolában kezdtem dolgozni. Akkor futott be Magyarországon a rózsaboxos történet, a dobozokba elhelyezett rózsaszálak. Mivel ez Svájcban nem volt, ebbe belekezdtem, és olyan jól beindult, hogy a munkahelyemen fel is mondtam. Végül a honvágy hazahozott.

A nagy hobbim a néptánc. Szári vagyok, ami egy Szárliget melletti kis sváb falu, ami őrzi a hagyományait, és hét éves korom óta táncolok a csoportban.

A Tündérszépek indulásom hirtelen felindulásból történt. Azért jelentkeztem, mert akkor már több, mint egy éve jártam személyi edzőhöz és kellett valami új cél, hogy megmaradjon a lelkesedésem. Egy percet gondolkodtam csak rajta és a páromon kívül másnak nem is mondtam el, csak miután előjöttek az első cikkek az indulókról. A döntőbe jutásom igazi meglepetés volt. Nem is én vettem észre, hanem egy e-mail-ből értesültem róla.

2014-ben elindultam a Miss Balatonon, ahonnan a döntő előtti fordulóban estem ki. Most azt szeretném képviselni, hogy lehetnek a szép lányok is okosak, egy csinos lány is lehet ambiciózus, lehetnek céljai. Nagyon szeretek a kamera előtt állni, nem idegen tőlem a fotózás, sok fotóssal dolgoztam már.

Szeretem az elegáns stílust. Nagyon kevés sminket használok. Talán csak az élénk rúzs jellemez, mert szeretem a számat kihangsúlyozni, és vannak olyan szettek, amikhez ez illik.

