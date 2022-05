Sárai Vanessza: Kemény verseny szellem van bennem

Név: Sárai Vanessza

Lakhely: Siófok

Életkor: 20

Magasság: 176 cm

Csillagjegy: Mérleg

Kedvenc étel: csirkemell roston, grill zöldséggel

Kedvenc ital: zéro kola

Kedvenc zene: Azahriah x Desh – Mind1

Kedvenc parfüm: Armani Si

Sárai Vanessza vagyok, 20 éves és Siófokon élek. Egy elhúzódó betegség miatt még csak most érettségizek, mellette pedig a saját családi vállalkozásunkban dolgozom.

Gyermekkori vágyamat valósítom most meg azzal, hogy jelentkeztem a Tündérszépekre. Kiskorom óta arról álmodom, hogy egyszer elindulok egy szépségversenyen. Nagyon tartottam a jelentkezéstől, mert nagyon féltem a kudarctól. Kemény verseny szellem van bennem, és ha valamiben nem nyerek, az számomra nagy csalódás. A család többi tagja és a barátok biztattak, és végül döntöttem. Nagyon örülök, hogy döntős lettem. Alig hittem el. 60 százalék esélyt adtam magamnak. Most már sokan tudnak róla, az utcán is odajönnek gratulálni.

Vigyázok az alakomra, diétázok és hetente két-háromszor edzőterembe járok. Nagyon figyelek a hajamra is. Heti kétszer mosom, nem festem, de a göndörségét kivasalom.

El tudnám képzelni az életemet modellként, és szeretném, ha minél többen megismernének. A verseny kinyithat új kapukat. Egyelőre nem volt bátorságom felkeresni ügynökséget, és most még csak fotózásokban gondolkodom, mert még azon sem voltam. Ha sikerülne ebbe az irányba menni, inkább ezt pályát választanám a családi vállalkozás helyett.

Rengeteg ruhám van, de csak a 40 százalékát hordom. Van, amin még a címke is rajta van. Nagyon szeretek csinosan öltözni, hogyha belépek valahova, azt vegyék észre. Elsősorban a sportos stílust szeretem a hétköznapokon, de egy-egy eseményre elegánsan kiöltözök. Minden stílust tudok úgy viselni, hogy jól érezzem magam.

Az édesapám már felvetette, hogy a weblapunkon velem kéne hirdetni a vállalkozásunkat.

