Könnyen lehet, hogy Putyin már meghalt, helyét pedig hasonmások vették át

A közelmúltban több olyan felvetés is napvilágra került, mely szerint Putyin elnök súlyos betegségben szenved, nagy valószínűséggel rákos. Azonban egy forrás arról beszélt a Daily Starnak: a brit titkosszolgálat, az MI6 vezetői szerint az sem lehetetlen, hogy az orosz vezető már nem is él. Ezt azonban garantáltan addig akarják titkolni a nyilvánosság elől, amíg csak lehetséges.

A kémguruk úgy vélik, Putyin legutóbbi nyilvános szereplései vagy előre felvett anyagok, melyeket most adtak közre, vagy hasonmás helyettesíti őt, melyre szerintük már korábban is volt példa.

– Putyin rendkívül beteg, és ha meghal, azt hetekig, ha nem hónapokig titkolják majd. Annak is megvan a lehetősége, hogy már meg is halt. Ezt egyszerűen lehetetlenség megmondani – magyarázta a forrás, hozzátéve: az orosz vezető halála elég nagy fejetlenséget okozna, és minden bizonnyal a tábornokok többsége kivonulna Ukrajnából. Ezért is érdeke a vezérkarnak titokban tartani, ha esetleg Putyin meghalna.