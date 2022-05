Pozsgai Florentina: A táborban is hastáncolnék

Név: Pozsgai Florentina

Lakhely: Buják

Életkor: 20

Magasság: 160 cm

Csillagjegye: Ikrek

Kedvenc étel: sült oldalas

Kedvenc ital: tea

Kedvenc zene: Busta Rhymes

Kedvenc parfüm: Attraction

Pozsgai Florentina vagyok, 20 éves, és Bujákon élek. Érettségivel és egy fodrász szakmával is rendelkezem. A munka mellett gyakornokként most is képezem maga, mert szeretnék a legjobb hajszobrászok közé tartozni.

Nagyon sok jó ember vesz körül, de brutálisan meglepődtem, hogy minden nap annyian szavaztak rám, és így a legmagasabb pontszámmal én lettem a közönség szavazás győztese a régióból. Ennél még nagyobb meglepetés, hogy most az országos újra szavazás alapján én lettem az, aki bekerültem a legjobb 22 közé a döntőbe. A versenyre a nővérem nevezett be a tudtom nélkül, és csak akkor szólt, amikor ez már megtörtént. A döntőbe jutásomat az édesanyám vette észre a NOOL-n, és ő szólt nekem. Nagyon örültem. Most már Bujákon is rengetegen tudják. Gratulálnak hozzá és sok sikert kívánnak. Most változtattam az étrendemen, jobban odafigyelek az alakomra, mert nagyon csinos a többi lány, és egytől egyig mindegyik tetszik, és látom, hogy nem én vagyok a legvékonyabb.

Gyerekkorom óta foglalkoztat a hastánc, bár soha nem tanultam tanárnál, de sok videót néztem. Édesanyámtól az egyik születésnapomra még egy ruhát is kaptam, és sokat foglalkozott velem, hogy ez a tudásom csiszolódjon. Rész vettem olyan versenyen, ahol volt hip-hop, néptánc és egyéb stílusú táncok és harmadik lettem. Ma már nem nagyon engedi az időm, hogy továbbra is komolyan foglalkozzak vele, de a nővérem lánybúcsúztatóján mindenki előtt neki külön táncoltam, és nagy sikerem volt vele. Lehet, hogy leviszem a felkészítőtáborba a hastáncos ruhámat, és ott, ha lehetőségem lesz, be is mutatom ott a tudásomat.

