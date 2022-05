Így fogták el Lengyelországban a félmilliárdot rabló Zoltánt

2014-ben az egész sajtó P. Zoltántól és brutális húzásaitól volt hangos. Mint akkor arról a Bors is írt, a férfi először egy elszámolási vita kegyetlen leszámolási kísérletével hívta fel magára a figyelmet. Zoltán ugyanis, miután összekülönböztek akkori üzlettársával, úgy próbálta lerendezni a vitás kérdést, hogy két bérgyilkost is ráküldött. Ők a „megrendelésnek” eleget is tettek, megkéselték az üzlettársat, aki olyan súlyosan megsérült, hogy a két tettes és P.-ék társasága biztos volt benne: életét vesztette. Idő közben azonban megtalálták a vérbe fagyott sérültet, és még időben sikerült kórházba vinni, így bár életveszélyesen megsérült, végül életben maradt.

Zoltán most akadt horogra Fotó: Police

Még el sem csitult korábbi brutalitásának visszhangja, Zoltán ismét akcióba lendült: alig egy hónappal később már kínai üzletembereket rabolt ki, méghozzá gépfegyverrel. Ekkor nem kevesebb, mint 400 millió forintnak megfelelő valutát rabolt, miután az ázsiai férfiakat lefújta gázsprével és megkötözte őket. Ezek után egy fehér kisbusszal ugyan elmenekültek, de a kínaiak sem hagyták annyiban: kiszabadították magukat, kocsiba pattantak és üldözni kezdték a rablóikat.

Fotó: Police

Bár nem érték utol őket, a rendőröknek sikerült azonosítani a bandát, és bár többet is elfogtak közülük és P. Zoltán után is valóságos hajtóvadászatot indítottak, a férfi szinte kámforrá vált. Az elkövetkezendő években mindent megtettek, hogy a nyomára bukkanjanak, 2016-ban nem csak európai elfogatóparancsot adtak ki rá, de egymillió forintos nyomravezetői díjat is kitűztek a fejére, tavaly pedig az Interpol legkeresettebb bűnözői közé is bekerült. Persze ez idő alatt a magyar rendőrök sem tétlenkedtek, aminek meg is lett a gyümölcse: nemrégiben ugyanis a nemzetközi szervezetekkel együttműködő Célkörözési Alosztály belőtte, hol lehet a férfi, szerdán pedig le is csaptak rá a lengyelországi Kepnoban, ahol összehangolt akció keretében kapcsolták le. Kiderült, Zoltán hamis iratokkal élt, így rejtőzködött évekig. Sorsa viszont most már megpecsételődött, azóta is a lengyel rácsok mögött ül, a kiadatásáról pedig nemsokára dönteni fognak a kinti hatóságok.