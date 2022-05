Közeleg a káosz Budapesten? Erre számíthatunk napokon belül

Már csak napok kérdése, és elkezdődik az M3-as metróvonal középső szakaszának felújítása. 2017 ősze óta tart a metrópótlás a kék vonalon, ami az ország legnagyobb vasúti forgalmát bonyolítja, a 17 km hosszú vonalon naponta átlagosan 500 ezernél is többen utaznak.

Május 14-én pedig elkezdődik a középső szakasz felújítása, és ezzel újabb közlekedési nehézségeknek nézhetnek elébe nem csak a tömegközlekedést használók, de az autósok is.

A metrók a déli szakaszon Kőbánya-Kispesttől a belvárost elérve a Kálvin térig járnak hétköznapokon, miután befejeződik a Semmelweis Klinikák, a Corvin-negyed és a Kálvin tér állomások rekonstrukciója. Az északi szakaszon viszont csak a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár a metró. A Kálvin tér és a Göncz Árpád városközpont között pótlóbusszal lehet utazni.

A BKK most röviden, egy Facebook posztban szedte össze, mik azok a legfontosabb változások, amikre figyelni kell.

Az M3-as metró hétköznap napközben Kőbánya-Kispest felől a Kálvin térig, Újpest felől pedig a Göncz Árpád városközpontig jár majd.

A köztes szakaszon az M3-as metróptló busszal utazhattok majd, a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont között az M3A jelzésű busz sűríti a „sima” metrópótlót. A metrópótló buszok továbbra is a számukra kijelölt buszsávokban haladhatnak.

Hétköznap esténként és hétvégén Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között jár a metró, Kőbánya-Kispest és a Göncz Árpád városközpont között az M3-as pótlóbusszal utazhattok.

A Nagyvárad téri állomás átépítése miatt ott nem áll meg a déli szakaszon közlekedő M3-as metró, a tér és környéke a Népligettől induló M30-as pótlóbusszal lesz megközelíthető.

Az M3-as metróvonal forgalmi rendje a nyárra ismét változik: június közepétől augusztus végéig csak a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között közlekedik majd a metró.

Forrás: BKK

A többi járatot és az autósokat is érinti

A metrópótló buszok, bár továbbra is a számukra kijelölt buszsávokban haladhatnak, a Váci úttól egészen a Göncz Árpád városközpontig tartó sávok jelentősen megnövelik a forgalmat a környéken. Emiatt az autósoknak is fel kell készülni, akár alternatív útvonalakkal is. A Budapesti Közlekedési Központ mind a közösségi közlekedést, mind az egyéni közlekedést használóktól kéri, hogy az következő hetekben ne megszokás szerint közlekedjenek a fővárosban, mert számos változásra kell készülni a metrópótlás újabb üteme miatt.

A Göncz Árpád városközpontnál a belváros irányába tartó metrópótló buszok két buszsávon haladhatnak át a kereszteződésen, ezért a Váci útról észak felől nem lehet majd balra kanyarodni a Róbert Károly körútra. Dél felől továbbra is lehet a Váci útról az Árpád híd felé kanyarodni.

A metrópótló buszok a Kálvin térnél a Szentkirályi utcán keresztül fordulnak vissza, ezért a Szentkirályi utca Baross utca és Üllői út közötti szakaszán két irányú forgalmi rend lép életbe, valamint az érintett részen nem lehet majd parkolni. Az utca ezen szakaszán közúti forgalom változatlanul haladhat a Baross utca felé, az ellenkező irányba viszont kizárólag a pótlóbuszok közlekedhetnek.

A BKK „mentesítő” járatokkal is készül, lesznek gyorsjáratok, és egy-két buszt sűrűbben is indítanak. Mindezekről a BKK részletesen és folyamatosan közöl információkat.