Gyászolnak a sci-fi-rajongók a világ minden táján, a Star Wars legendás alakja hunyt el

90 éves korában, coloradoi otthonában elhunyt Colin Cantwell. A mestert szombaton érte a halál, melyet partnere, Sierra Dall erősített meg. Noha talán Cantwell neve nem mindenkinek cseng ismerősen, munkáit azok is jól ismerik, akik csak úgy-ahogy konyítanak a sci-fihez, mint műfajhoz, nem hát még az igazi rajongók. Ő volt az, aki többek közt a Csillagok háborúja-filmek vadászgépeit, így az X-szárnyúakat vagy épp a TIE-vadászokat tervezte, de ő alkotta meg a Halálcsillag prototípusát is.

Dolgozott emellett a Háborús játékok című filmen és a 2001: Űrodüsszeia híres nyitánya is az ő nevéhez köthető, de anno a NASA is alkalmazta, ahol oktatási programokat készített a nagyközönség számára, de az 1969-es Holdra szállás közvetítésében is szerepet kapott.