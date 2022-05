Szívszórító: Édesanyja halála után vált jótevővé a szegedi rosszfiú

A szegény családban, nehéz körülmények között felcseperedett férfi saját megítélése szerint sokáig járt távúton, az elmúlt évek viszont ráébresztették, hogy bizony jobb érzés adni, mint kapni – Dusán pedig ennek értelmében már nem csak Szegeden, de az egész megyében, sőt: mondhatni országos szinten is örömmel segít a rászorulókon.

Három gyermeket veszített el

Az egykoron szegedi szórakozóhelyeket üzemeltető nehézfiút és nejét voltaképp 12 esztendeje tépázza a sors, hiszen szörnyűséges családi tragédiák jutottak ki nekik osztályrészül.

– 2010-ben sajnos frissen született kislányainkat, Vanesszát és Jázmint, 2019-ben pedig szintén újszülött kisfiunkat, Benediktet veszítettük el, ráadásul mindhármójukat olyan máig ismeretlen egészségügyi problémák miatt, amelyekre már sosem derülhet fény

– panaszolta a látszólag minden gyásztól csak erősebbé váló Dusán, akit szerencsére egy ma is virgonc, csodálatos és nagyszívű gyermekkel, Dominikkel is megajándékozott a jóisten még 2011-ben.

Antoni Dusán és felesége, Dóra egy szem gyermekükkel, Dominikkal (Fotó: Facebook)

A férfi elsősorban a Szegeden, illetve a város vonzáskörzetében élőknek igyekszik segítséget nyújtani önerőből, legtöbbször saját költségre, de hazánk több, nagyobb városában is megfordult már. Dusán mellett persze sok ismerőse és barátja tesz hozzá a rászorulóknak biztosított csomagokhoz, szolgáltatásokhoz és ellátáshoz.

Nem válogat, ha segíteni kell

Habár a jótevő leginkább a gyermekekre, vagyis azok bárminemű megsegítésére összpontosítja erőit, tevékenysége igen sokrétű, hiszen mélyszegénységben élő, fogyatékos, börtönviselt, roma származású és beteg embereken is segített már. A szegedi vállalkozó a Covid idején 8 ezer maszkot, valamint hűtőszekrényeket, élelmet és egyéb kiegészítő eszközöket osztott szét a klinikák között, illetve kétszer is volt olyan akciója, mely során 1000–1000 embert lakattak jól, sőt: pihenőt is épített már a Szegedi Koraszülött Mentőknek.

Két alkalommal ezer-ezer embert lakatott jól a szegedi jótevőnek köszönhetően (Fotó: Facebook)

Mindezek fényében nem csoda, hogy tavaly ő nyerte el a „Mutass jó példát!” kampány „Kiemelt Példamutatás az Életben 2020” közönségszavazását, melynek célja olyan emberek kiemelése és bemutatása, akik példaértékű tetteket hajtanak végre másokért. Például az anyákért, és talán nem véletlenül.

Felkészülnek az apák

– 2019-ben az édesanyám váratlanul hunyt el, de azt mág volt időm megígérni neki, hogy ezentúl akinek csak tudok, segíteni fogok

– mesélte a szava mellett azóta is kiálló Dusán, aki május első vasárnapján, Anyák napja alkalmából 300, főként szegedi anyukát lepett meg, a megható kezdeményezés pozitív fogadtatásán felbuzdulva pedig elhatározta, hogy a június 19-ei Apák napján az édesapákat ugyancsak szeretné meglepni.

Az idei anyák napján 300 édesanyát ajándékozott meg a modern Robin Hood (Fotó: Facebook)

Ez egy meglepetésekkel teli, férfias nap lesz, főszerepben a sporttal, illetve az élő édesapák tiszteletén túl az elhunytakról való megemlékezéssel – árulta el a jótékonysági célokat szolgáló program kapcsán Dusán. Ha egyszer elkezdünk adni, észre fogjuk venni, mennyi mindenben megváltozott az életünk, ezért próbálok mindenkit ugyanerre motiválni

– zárta beszélgetésünket Antoni Dusán, aki szerint a mai rohanó világban ugyan ritka a figyelmesség és az önzetlenség, ő mégis hisz egy szebb, tisztább életben.