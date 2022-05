Magyar sztárok, akik érettségi nélkül is sikeresek lettek

Az idén érettségiző diákok már javában írják a középszintű felmérőket. Stresszes időszak ez számukra, ugyanis tudják, hogy az eredmény befolyásolni fogja, merre halad tovább életük.

Vannak azonban olyan szerencsés hírességek, akik érettségi bizonyítvány hiányában is ki tudták bontakoztatni tehetségüket, sőt, igen sikeres életpályát futnak be. Ha érdekel Tóth Gabi miért hagyta abba az iskolát, vagy hogy Fodor Zsókának hogyan lett diplomája érettségi nélkül, illetve, hogy melyik magyar sztár vásárolta meg az érettségijét majd csalt a diplomamunkájával is, keresd a keddi Metropolt vagy látogass vissza a www.metropol.hu oldalra.